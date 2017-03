Bắt Tộ “tích” - đàn anh giang hồ đất cảng

Ngày 27-10, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt được Mai Đức Vượng (Tộ “tích”, 30 tuổi, ngụ phường Gia Viên, quận Ngô Quyền) khi đang lẩn trốn lệnh truy nã tại Trung Quốc.

Tộ “tích” được xem như một đàn anh cầm đầu băng nhóm chuyên hoạt động trong lĩnh vực cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Băng Tộ “tích” đã gây ra năm vụ trọng án trên địa bàn TP Hải Phòng cùng một số vụ đòi nợ thuê tại các tỉnh phía Nam.

Sẵn sàng bắn giết

Tộ “tích” là con thứ năm trong gia đình nề nếp. Cả bốn anh chị của Tộ đều là cán bộ, công chức nhà nước. Tuy nhiên, Tộ đã sống cuộc đời giang hồ ngay khi mới lớn. Năm 1998, mới 17 tuổi, Tộ cùng một nhóm côn đồ cướp xe đạp của người đi đường. Trong vụ này, Tộ bị xử 36 tháng tù treo bởi khi gây án Tộ chưa đầy 18 tuổi. Sau nhiều năm lăn lộn giang hồ, có chút “số má”, Tộ mở tiệm cầm đồ tại đường Đà Nẵng và cho vay nặng lãi. Tiếp đó, Tộ thầu cả một đường dây cá độ bóng đá và kinh doanh karaoke. Ngoài ra, Tộ “tích” còn thực hiện các vụ đòi nợ thuê. Con nợ nào không thanh toán sòng phẳng, Tộ cho đàn em “xử” đẹp. Dưới trướng Tộ “tích” có khoảng 20 đàn em sẵn sàng bắn giết theo lệnh Tộ.

Hiện trường nơi đàn em Tộ “tích” nổ súng thanh toán Kiên “lợn”. Tộ “tích” - trùm giang hồ chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê (ảnh nhỏ). Ảnh: KL

Năm 2008, anh NTM mang xe máy tới tiệm cầm đồ của Tộ “cắm”, quá hạn anh M. không chuộc xe, Tộ cho đàn em xách súng hoa cải tìm con nợ thanh toán. Chiều 18-5-2008, đàn em của Tộ đã bắn vỡ ổ bụng anh M. ở khu vực cầu vượt Đông Hải, làm anh M. mất 81% sức khỏe. Cuối năm 2009, Tộ “tích” cùng đàn em đâm anh TDC thủng bụng do anh C. nợ tiền cá độ bóng đá. Đầu tháng 5-2011, anh LAT nợ tiền cá độ bóng đá cũng bị Tộ cho đàn em bắn trọng thương.

Đêm 24-5-2011, hai anh LBC và NHT tới quán karaoke của Tộ “tích” (280 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền) và xích mích với đám “ong ve” của Tộ. Ngay đêm đó, Tộ xua đàn em lùng, rồi bắn súng hoa cải thẳng vào mặt hai anh LBC, NHT. Sau vụ này, do bị truy bắt gắt gao, Tộ cùng một số đàn em thân tín trốn sang Trung Quốc.

Trốn truy nã vẫn gây án

Mặc dù lẩn trốn nhưng Tộ “tích” vẫn thường liên lạc, điều khiển đàn em thực hiện các hợp đồng “làm ăn”, thanh toán đối thủ. Do mâu thuẫn với một giang hồ “số má” là Nguyễn Chí Kiên (Kiên “lợn”) trong hoạt dộng cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá, sáng 7-8, Tộ cho đàn em nổ súng gây náo loạn trên đường phố. Khi đó, Kiên đang ngồi ăn sáng ở đường Hai Bà Trưng (quận Lê Chân) thì một thanh niên lững thững đi bộ đến, bất ngờ rút súng ngắn chĩa thẳng vào Kiên bóp cò. Kiên gục xuống ôm vết thương, sát thủ tiếp tục nã tiếp bốn phát đạn vào đùi và bụng Kiên. Thấy Kiên nằm gục bên vũng máu, gã sát thủ thản nhiên lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng nhanh chóng truy tìm bắt giữ được nghi can nổ súng “xử” Kiên “lợn” và thu khẩu súng ngắn K54 gây án. Từ đây, công an xác định kẻ chủ mưu chính là Tộ “tích”.

Sau khi xác minh, Công an TP Hải Phòng xác định Tộ “tích” đang lẩn trốn tại Trung Quốc. PC45 Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với lực lượng hình cảnh quốc tế và cảnh sát Trung Quốc bắt giữ Tộ “tích”, di lý về Việt Nam.

Trung tá Nguyễn Sinh Viên, Đội trưởng Đội 9 - PC45 Công an TP Hải Phòng, cho biết hiện công an đã bắt được sáu trong tổng số 20 đàn em trong băng nhóm Tộ “tích”. Công an đã khởi tố các đối tượng này về các tội giết người, cố ý gây thương tích và che giấu tội phạm.

Chiều 26-10, Đại tá Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đã trao 20 triệu đồng tiền thưởng cho PC45. Theo Đại tá Trọng, băng nhóm Tộ “tích” hết sức manh động, có tổ chức chặt chẽ, sẵn sàng ra tay bắn giết đối thủ. Khi ra tay đều bịt mặt, đi xe máy không có biển kiểm soát nhằm che giấu nhân dạng nên việc điều tra hết sức khó khăn.

HUY HOÀNG