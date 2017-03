Bắt tổng giám đốc công ty bán hàng đa cấp

Ngoài ra, ông Thiên Sanh Trí - Phó Tổng giám và bốn thành viên quản lý của công ty cũng bị tạm giữ để điều tra.

Công ty Tâm Mặt Trời có chi nhánh tại Hà Nội và nhiều chi nhánh ở hơn 30 tỉnh, thành trên khắp cả nước. Tại trụ sở Công ty Tâm Mặt Trời ở đường Sông Đà (phường 2, quận Tân Bình) công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động có biểu hiện lừa đảo.

Cơ quan công an xác định Công ty Tâm Mặt Trời áp dụng hình thức bán hàng đa cấp tương tự kiểu hoạt động của Mua Bán 24, Sinh Lợi... Công ty kêu gọi mọi người tham gia làm thành viên để sở hữu một gian hàng điện tử và được mua hàng hóa đa chủng loại với giá cực rẻ so với giá trên thị trường. Để được hưởng quyền lợi này và trở thành thành viên mạng lưới của công ty, mỗi người phải nộp 6 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi thành viên phải liên tục mở rộng hệ thống bằng cách lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia. Bất cứ ai giới thiệu thêm một người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng 1,5 triệu đồng. Nhiều nạn nhân bị lừa mất tiền nên gửi đơn đến công an tố cáo các “chiêu” lừa của công ty. Tính đến nay, Công ty Tâm Mặt Trời đã phát triển mạng lưới ra rộng khắp trên 30 tỉnh, thành và có gần 40.000 người sập bẫy mạng lưới này.

Hiện cơ quan công an đã bắt giữ Vũ và Trí, đồng thời mở rộng điều tra các chi nhánh ở các tỉnh, thành của Công ty Tâm Mặt Trời.

LƯU NGUYỄN