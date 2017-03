Bắt trộm nhờ phần mềm định vị

Ngày 16-9, Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Trương Thái Long (ngụ quận 11, TP.HCM) để điều tra làm rõ vụ trộm ĐTDĐ xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại cửa hàng điện tử Apple 360o (chuyên sửa chữa, bảo hành laptop, iPhone, iPad, iPod) số 126 Ngô Quyền, phường 5, quận 10, TP.HCM. Cơ quan công an cũng đang truy bắt một số người có liên quan đến vụ trộm này.

Dấu chấm đỏ chỉ rõ nghi can

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 16-9, anh Bùi Văn Lục (chủ cửa hàng Apple 360o) thức giấc thì phát hiện toàn bộ ĐTDĐ iPhone, iPad, iPod, máy tính laptop… trưng bày trong tủ ở cửa hàng biến mất. Theo thống kê sơ bộ của anh Lục có bảy ĐTDĐ hiệu iPhone, HTC, sáu iPod, một máy tính laptop cùng số tiền mặt là 27 triệu đồng bị “bốc hơi”. Ngay sau đó, anh Lục và lực lượng công an đã sử dụng phần mềm định vị iPhone để lần theo dấu vết kẻ trộm.

Cửa hàng Apple 360o vừa bị trộm vào rạng sáng 16-9. Ảnh: CTV

11 giờ cùng ngày, khi mở màn hình laptop ra dò tìm theo tín hiệu của các điện thoại iPhone bị mất, anh Lục phát hiện dấu chấm đỏ của tín hiệu xuất phát từ một vị trí tại quận 6. Ngay sau đó, anh Lục cùng năm nhân viên cửa hàng dùng xe máy cầm theo máy tính laptop gắn thiết bị truy cập Internet 3G lần theo dấu vết chấm đỏ tín hiệu. Cùng lúc, anh Lục cũng gọi điện thoại trình báo công an, cảnh sát 113 vào cuộc. Vị trí phát tín hiệu được xác định là góc đường Lê Quang Sung - Chu Văn An (quận 6, TP.HCM). Thông qua chỉ dẫn của anh Lục, lực lượng truy bắt có mặt tại nơi phát tín hiệu là Bến xe Chợ Lớn. Tại đây, có ba người (gồm hai nam, một nữ) vừa bước ra từ một nhà trọ trên đường Lê Quang Sung (quận 6) nên trinh sát lập tức đeo bám theo.

Lần ra nhiều vụ trộm khác

Trên đường đi, ba nghi can chia thành ba ngã di chuyển khác nhau. Lực lượng tại điểm chốt Bến xe Chợ Lớn đeo bám theo hai thanh niên của nhóm này. Một nghi can vào Bến xe Chợ Lớn, khi phát hiện có người đeo bám liền bỏ chạy. Cùng lúc, nhóm nhân viên và bảo vệ cửa hàng đã truy đuổi và khống chế nghi can còn lại, kiểm tra trong ba lô của nghi can, công an không thấy chiếc ĐTDĐ hay iPad, iPod nào nghi là trộm được từ cửa hàng Apple 360o.

Ở một hướng khác, các nhân viên của cửa hàng Apple 360o và cảnh sát 113 vẫn đeo bám người thanh niên tình nghi đang dùng xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường để gạ bán “hàng”. Khi đến một cửa hàng ĐTDĐ trên đường Lò Vôi, người này chào bán nhiều ĐTDĐ trong túi xách. Thông qua tín hiệu phát ra trên máy tính, lực lượng trinh sát xác định chấm đỏ tín hiệu phát ra từ chính người thanh niên trên nên ập vào bắt quả tang. Khi thấy nhóm người xông vào, người thanh niên tri hô “cướp! cướp!”… rồi bỏ chạy để lại bốn ĐTDĐ hiệu iPhone, trong đó có chiếc iPhone đã phát ra tín hiệu định vị.

Tại cơ quan công an, người này khai tên là Trương Thái Long. Long không thừa nhận là thủ phạm vụ trộm ở cửa hàng Apple 360o mà chỉ thừa nhận mua lại số hàng trên từ một người không rõ lai lịch.

Theo người dân địa phương, có khả năng nhóm trộm iPhone đột nhập vào nhà, dùng chìa khóa mở cửa chính và trộm. Tuy anh Lục nằm ngủ ngay tại cửa hàng nhưng bị kẻ trộm xịt thuốc mê.

Liên quan đến vụ trộm tại cửa hàng điện tử Apple 360o, chiều 16-9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra.

TUYẾT KHUÊ - X.NGỌC