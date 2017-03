Bắt trùm bán lẻ ma túy cùng tình nhân

Thời gian gần đây, tại khu vực bãi thải, đoạn giáp ranh giữa hai phường Yên Phụ và Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội xuất hiện nhiều con nghiện cùng những đối tượng cung cấp thứ "hàng trắng" này. Trước tình trạng đó, Ban chỉ huy Công an phường Tứ Liên, quận Tây Hồ đã lên kế hoạch đấu tranh.

Khoảng 16h ngày 11/5, tổ công tác Công an phường Tứ Liên phát hiện một đôi nam nữ đi xe Wave màu xanh mang BKS: 30H5-4085 lượn lờ ở khu vực này có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trong khi cô gái điều khiển xe thì gã thanh niên ngồi sau nhớn nhác nhìn xung quanh như tìm kiếm ai. Đợi khi đôi nam nữ đỗ lại thì tổ công tác Công an phường Tứ Liên tiến đến kiểm tra hành chính. Thấy vậy, gã thanh niên nhanh tay ném vội một bọc nilon xuống bãi cỏ ven đường. Lập tức, các trinh sát đã yêu cầu gã nhặt lên để kiểm tra. Sơ bộ được biết, trong bọc nilon là một cục heroin và nhiều viên thuốc nén màu hồng. Ngay sau đó, hai đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng nam giới khai nhận, hắn tên là Phạm Văn Nam, 37 tuổi, trú tại khu tập thể Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương Dương, Hoàn Kiếm. Còn đối tượng nữ đi cùng tên là Ngô Thị Thu Hương, 35 tuổi, trú tại Hoè Nhai, Ba Đình, Hà Nội. Tang vật thu được gồm 1 cây heroin, 5 viên ma tuý tổng hợp và 12 viên thuốc nén…

Ngày 12/5, Công an phường Tứ Liên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng tang vật lên Công an quận Tây Hồ để đấu tranh mở rộng.





Theo H.G (CAND)