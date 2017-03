Bắt “trùm” ma túy mang súng AK

Trưa 16-3, Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Cụm đặc nhiệm Cảnh sát biển số 2 bắt quả tang May đang mang súng AK đứng bán heroin cho các con nghiện ở huyện Tương Dương. Khi bị bắt giữ May định bắn trả nhưng cảnh sát đã kịp tước súng và thu giữ tang vật 42 g heroin, một khẩu súng AK cùng 12 viên đạn. Riêng Vông và Oanh có nhiệm vụ vận chuyển ma túy để bán cho May.

Theo hồ sơ, May từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, May lên đỉnh núi Phù Huột (nơi giáp ranh ba huyện Quỳ Hợp, Tương Dương và Con Cuông, Nghệ An) tổ chức đường dây mua bán heroin. May trang bị súng và vũ khí để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

ĐẮC LAM