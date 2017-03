Bắt trung tá công an liên quan vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn

Ngày 23-1, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Thắng (nguyên trung tá, đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hải Phòng), về tội tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài.

Liên quan đến vụ án này, ngày 6-12-2012, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cũng đã bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Vũ Tiến Sơn (nguyên thượng tá, phó trưởng PC45 Công an TP Hải Phòng) cùng về tội danh này. Công an TP Hải Phòng cũng bắt nguyên trưởng và phó công an xã An Thọ (huyện An Lão) về tội giả mạo trong công tác. Hai người này đã làm giấy xác nhận đề nghị cấp CMND giả cho Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan TP Hải Phòng, đang bị Công an TP.HCM truy nã). Nhờ đó, Phong đã nhập cảnh vào Việt Nam giúp ông Dũng bỏ trốn.

K.LINH