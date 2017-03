Bắt viện trưởng viện kiểm sát trái luật

Khoảng 17 giờ ngày 7-2, ông Tuấn điều khiển xe mô tô biển số xanh 61A1-0589 từ cơ quan về nhà. Khi đến Công trường 13 tháng 3 (đường Độc Lập, thị trấn Dầu Tiếng) thì bị hai công an (tên Nhựt và tên Nghĩa) chặn xe, lại nói trong xe có chứa “đồ” nên đưa về trụ sở công an huyện kiểm tra theo “ý kiến của chỉ huy Phương” (Thượng tá Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng).

Tuy nhiên, tại Công an huyện Dầu Tiếng, kiểm tra không phát hiện gì. Ông Tuấn đã yêu cầu Đội CSGT Dầu Tiếng lập biên bản sự việc. Trong biên bản ghi “xe gây tai nạn rồi bỏ chạy”. Ông Tuấn ký biên bản và đưa xe về nhà.

DUY ĐÔNG