Bắt vụ vận chuyển 60 khối gỗ đinh hương

Sáng nay 29/11, nguồn tin từ phòng Cảnh sát môi trường (PC 49) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang xem xét để khởi tố vụ vận chuyển 60 khối gỗ đinh hương trên sông Cả thuộc địa bàn khối 2 thị trấn Con Cuông (tỉnh Nghệ An).

Được biết, trước đó gần 10h ngày 22/11, tổ tuần tra của PC 49 mai phục, bắt quả tang nhiều đối tượng đang vận chuyển số gỗ trên. Đây là số gỗ nhóm 2, thuộc loại gỗ quý hiếm.



Trước khi bị bắt, số gỗ đinh hương này đã “qua mặt” Trạm kiểm lâm Khe Khèn (thuộc địa bàn huyện Con Cuông).



“Hiện các đối tượng vận chuyển đã được xác định. Chúng tôi đang xem xét để khởi tố vụ án”, lãnh đạo phòng PC 49 cho hay.



Theo Trọng Đức (KH&ĐS)