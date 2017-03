Bắt xe biển số Lào chở một tấn nội tạng thối

(PL)- Chiều 9-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao tang vật một tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc cho Trạm Thú y huyện Diễn Châu (Nghệ An) để tiến hành tiêu hủy.

Lúc 1 giờ sáng 9-3, trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu, Đội CSGT 5-1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, bắt giữ xe khách mang biển kiểm soát Lào UN-4555 chở nội tạng động vật lậu. Qua kiểm tra, Đội CSGT 5-1 phối hợp cơ quan chức năng thu giữ 15 thùng xốp đựng nội tạng đang bốc mùi hôi thối, tổng cộng một tấn (gồm sách bò và gan, ruột, lách heo). Bước đầu tài xế Nguyễn Văn Lệ (trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) khai số nội tạng động vật trên của một người thuê chở từ Hà Nội đi Lào. ĐẮC LAM