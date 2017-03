Bắt xe cứu thương chở 49 con tê tê

Số động vật này do lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện trên xe cứu thương 57M-9017 do tài xế Lê Văn Tùng (ngụ phường Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển.

Trước đó, ngày 18-10, trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Đông Hòa (Phú Yên), lực lượng CSGT Phú Yên kiểm tra, phát hiện trên xe cứu thương nói trên đang chở 49 con tê tê còn sống nhốt trong bao cước, ước tính hơn 500 triệu đồng. Tê tê thuộc động vật rừng quý hiếm nhóm 2B - nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Tài xế Tùng khai vận chuyển số động vật trên từ Khánh Hòa đi Nghệ An tiêu thụ nhưng không trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ xe cứu thương, làm việc với tài xế Tùng để truy tìm chủ số hàng trên.

T.LỘC