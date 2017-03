Bắt xe khách chở hai con báo lửa bị bắn chết

(PL)- Sáng 18-1, xe khách mang BKS Lào un-6688, do tài xế Nguyễn Văn Hào (trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, chạy trên quốc lộ 1A qua huyện Diễn Châu thì bị công an bắt giữ do vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Trên xe có hai con báo lửa đã bị bắn chết (trọng lượng 22 kg) và hai bao tải xương động vật (trọng lượng 43 kg). Tại cơ quan công an, tài xế Hào khai nhận số tang vật trên được vận chuyển từ Lào về huyện Diễn Châu để nấu cao bán. Chủ xe khách là Võ Văn Thịnh (trú Diễn Châu). Hiện Hào bị tạm giữ để phục vụ mở rộng điều tra. Công an tỉnh Nghệ An cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang trưng cầu giám định xác hai con báo lửa và số xương động vật để làm rõ nguồn gốc, chủng loại; sau đó sẽ tiêu hủy tang vật. Đ.LAM