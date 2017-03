Bắt “Yêu râu xanh” hại đời cháu bé 8 tuổi

Trưa 16-6, sau khi uống rượu Nhật đi ngang qua nhà em H.T.Đ. (8 tuổi, trú tại thôn..., xã Điền Hòa) thấy em đang ở khu vực chuồng gà, lại vắng người nên nảy ý định giở trò đồi bại. Nhật ép buộc bé Đ. để thỏa mãn cơn thú tính của mình rồi đe dọa Đ. không được nói chuyện này với ai.

Bố của Đ. về nhà thấy con trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, khóc lóc nên hỏi và được biết sự việc. Ông đã tố cáo hành vi đồi bại của tên Nhật đến các cơ quan chức năng. Ngay trong chiều 16-6, Phòng PC45, Công an huyện Phong Điền và Công an xã Điền Hòa đã tiến hành truy tìm thủ phạm và bắt đối tượng Hồ Nhật. Tại cơ quan điều tra, từ 15 giờ chiều đến 22 giờ, Nhật khăng khăng chối tội. Nhưng bằng chứng cứ thuyết phục từ phía công an, kết quả giám định sức khỏe đối với cháu Đ. và sự nhận dạng của cháu Đ., Nhật phải cúi đầu nhận tội.

Theo cơ quan công an, Hồ Nhật từng nhiều lần có hành vi sàm sỡ với phụ nữ và trẻ em ở địa phương. Tên “yêu râu xanh” này trước đó đã định hiếp dâm một số người nhưng không thành.

Hiện Hồ Nhật đang bị tạm giam tại Trại giam công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và chờ lãnh án cho hành vi phạm tội của mình.

Theo Hoàng Quân (Công An Online)