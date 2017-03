Bảy em gái thoát khỏi quán cà phê Hương Trầm

Ngày 17-3, nhận được tin báo của PV, Công an phường Tân Đông Hiệp đã mời các cô gái và chủ quán làm việc. Tuy nhiên, khuya 17-3 vì thiếu chỗ ngủ, các cô gái lại được phía công an để chủ quán đưa trở lại quán Hương Trầm.

Ngày 18-3, các cô liên tục gọi điện thoại cho PV đề nghị được giúp đỡ giải thoát khỏi quán vì bị ép tiếp khách, đói vì không có tiền ăn. PV đã liên hệ với bà Trương Thị Anh Đào, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương. Bà Đào cho biết sẽ đề nghị công an làm rõ và báo cho Phòng LĐ-TB&XH thị xã Dĩ An phối hợp can thiệp.

Ngày 19-3, Công an phường Tân Đông Hiệp đã yêu cầu chủ quán Trương Văn Vương để các em rời khỏi quán vô điều kiện. Một công an viên cho biết: “Được tự do rời quán, có bảy em dù không còn tiền, mệt mỏi nhưng vẫn bước ra đường”. Công an viên này nói thêm, không thấy cán bộ Phòng hay Sở LĐ-TB&XH tới can thiệp giúp đỡ các em lúc đó. Không biết các em có về tới nhà ở các tỉnh được không?!

Đối với chủ quán cà phê Hương Trầm, phía công an phường chỉ lập biên bản xử lý hành vi sử dụng lao động không ký hợp đồng và sử dụng lao động dưới tuổi lao động. Theo cán bộ công an lập biên bản, sẽ chuyển vụ việc lên để Công an thị xã Dĩ An ra quyết định xử phạt vì khung phạt với vi phạm sử dụng lao động không có hợp đồng là 3,5 triệu đồng nhưng phường chỉ được phạt mức dưới 2 triệu đồng.

VÕ BÁ