Ông già chạy xe ôm nói vẻ ngậm ngùi khi tôi giúp ông buộc lại hai can rượu, bị tuột dây rơi xuống đường Hoàng Việt ( quận Tân Bình, TP.HCM). Do can rượu hơi nặng nên trước đó ông loay hoay mãi vẫn không cách nào buộc lại được. Trong khi đó có rất nhiều người đi ngang qua nhưng không ai giúp đỡ ông.



Ông già vẫn 1 mình loay hoay với 2 bình lớn, nặng trĩu





Nhiều người đi ngang nhưng không ai giúp đỡ

Ông cho biết mình tên Tuấn, nhà ở quận 4, làm nghề chạy xe ôm. “Tôi chạy ngoài đường nhiều, cũng hay gặp sự cố như vầy nhưng hầu như chẳng có ai giúp cả. Bây giờ họ dửng dưng lắm chú ơi”, ông nói, giọng vẫn chưa hết đượm buồn.