Bảy người bị công an làm việc vì 24 cọc tiêu

Trước đó, ngày 18-8, ông Vũ Thủy Hử (nguyên Bí thư xã Sơn Bình) gửi đơn đến công an xã trình bày về việc rẫy nhà ông bị nhổ 24 cọc tiêu mới trồng. Ông Hử cũng cho biết cách đó một tháng, cá trong ao nhà ông chết hàng loạt. Đến khi ao cạn, ông phát hiện có túi đất đèn dưới ao, đoán là có người bỏ thuốc. Trong đơn, ông Hử nghi ngờ bảy người hàng xóm có tranh chấp với ông về lối đi là “thủ phạm”. Sau khi nhận đơn, công an xã đã xuống hiện trường xác nhận có 24 cọc tiêu bị nhổ. Còn chuyện cá chết thì công an xã không thể xác định được. Sau đó, công an xã gửi thư mời bảy “nghi can” mà ông Hử nêu tên. Mỗi người được mời làm việc gần 1 giờ. Công an xã yêu cầu họ viết tường trình, ghi biên bản lời khai trong ngày ông Hử bị nhổ tiêu thì họ đi đâu, làm gì.

Những người bị nghi phá cây tiêu được công an xã mời lên làm việc. Ảnh: K.LY

Bảy người này bức xúc: “Việc tranh chấp lối đi là do ông Hử đào xúc đất lấn ra con đường từ xưa đến nay nên chúng tôi cản lại. Chính quyền cũng đã kết luận đây là đường đi chung nhưng ông Hử không chịu. Từ đây, ông Hử nghi ngờ chúng tôi nhổ tiêu, thuốc cá trong khi không hề có chứng cứ nào. Công an xã mời tất cả chúng tôi lên làm việc lấy lời khai là xúc phạm danh dự, nhân phẩm chúng tôi”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Văn Hiền - Chủ tịch UBND xã Sơn Bình và đại diện công an xã cho rằng việc mời bảy người lên để xác minh theo đơn tố cáo là bình thường. Tuy nhiên, từ đó đến nay xã chưa kết luận ai là thủ phạm.

TRÙNG KHÁNH