Bảy tàu cá ngư dân Vũng Tàu bị Indonesia bắt

Đó là các tàu: BV 0874TS, BV 5284TS (do ông Nguyễn Trính làm chủ), BV 5577TS (do ông Lê Minh Lêm làm chủ), BV 3529TS, BV 5569TS (do ông Lê Minh Quyên làm chủ), BV 0870TS và BV 0071TS (do ông Bùi Viết Sô làm chủ). Phía Indonesia cho rằng bảy tàu cá của ngư dân Phước Tỉnh đã đánh bắt trong vùng biển của họ. Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ.

TUẤN CƯỜNG