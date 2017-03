Bảy toa tàu trật bánh, tuyến đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Trước đó, lúc 23 giờ 40 đêm 7-10, tàu khách SE6 gồm 12 toa chở 400 khách trên hành trình Sài Gòn - Hà Nội đến địa phận xã Quỳnh Hoa thì bị trượt bánh khỏi đường ray. Bảy toa sát đầu máy bị trệch nghiêng, trật khỏi đường sắt làm 200 m đường ray bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm hàng trăm hành khách hoảng loạn nhưng rất may không ai bị thương. Trong ngày, tất cả các đoàn tàu chạy qua tỉnh Nghệ An đều bị kẹt lại ga Cầu Giát và Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu). Ngành đường sắt phải trung chuyển hành khách bằng ô tô từ ga Cầu Giát đến ga Hoàng Mai và ngược lại.

Bảy toa tàu SE6 trật đường ray. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Ngành đường sắt phải huy động hơn 100 công nhân, kỹ sư cùng lực lượng chức năng cẩu các toa tàu bị lệch ra khỏi đường sắt. Đồng thời, lắp đặt lại đoạn đường sắt bị hỏng. Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh, cho biết do mưa to nên việc vận chuyển vật tư, phương tiện sửa chữa gặp nhiều khó khăn. Do vậy chưa ấn định được giờ thông tàu. Hiện các lực lượng chức năng đang sửa chữa thâu đêm để sớm thông tuyến đường sắt Bắc-Nam. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do gãy thanh ray.

ĐẮC LAM