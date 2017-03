Bé 14 tháng tuổi tử vong, nhà trường dửng dưng

Các vụ tương tự đã được xử lý - Ngày 2-3-2010, đoàn kiểm tra liên ngành thị trấn Dĩ An (Bình Dương) đã kiểm tra hành chính và đình chỉ hoạt động Trường Mầm non tư thục Tuổi Ngọc. Trước đó, trong khi ăn trưa, bé Vy 14 tháng tuổi đòi đi vệ sinh. Cô bảo mẫu để bé tự đi và tiếp tục cho hai bé khác ăn. Một lúc sau, bảo mẫu đi tìm thì phát hiện bé đang úp mặt vào cái bô nhựa trong nhà vệ sinh. Thấy cháu bé bất tỉnh, các bảo mẫu tại cơ sở hô hấp nhân tạo, sơ cấp cứu rồi chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Dĩ An nhưng bé tử vong. Ngay sau đó, nhà trường đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình bé 100 triệu đồng. - Tháng 6-2009, TAND TP Đà Lạt xử sơ thẩm tuyên phạt bảo mẫu Ngô Thị Dung 15 tháng tù treo về tội vô ý làm chết người. Năm 2008, khi bé Nguyễn Anh Đạt (sinh năm 2006, Trường Mầm non tư thục Thiện Ý) khóc, cô Dung đặt bé vào thang máy dùng để vận chuyển thức ăn để dọa. Cùng lúc đó, bảo mẫu khác ở tầng trên nhấn nút để chuyển đồ dùng và dụng cụ xuống bếp khiến Đạt bị nghiền nát phần bụng và hông, kẹt ở thang gần 1 tiếng đồng hồ… Đạt chết do đa chấn thương. Cô Dung đã thành khẩn khai nhận và cùng với nhà trường hỗ trợ cho gia đình cháu bé hơn 80 triệu đồng nên được tòa giảm nhẹ hình phạt.