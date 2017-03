Bé 2 tuổi bị bà ngoại đánh thương nặng phải nhập viện

Nạn nhân là bé Khương Minh Khôi, ở ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai (Bạc Liêu).



Theo bác sỹ Tuấn, bé được chuyển đến từ bệnh viện Giá Rai vào chiều 6/12 trong tình trạng lơ mơ, thiếu máu nặng, phù nề vùng đầu, hai mắt bầm tím, có vết bầm lan rộng ở bụng và hai chân, có dịch ổ bụng.



Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ của Khoa cấp cứu đã tiến hành khám, truyền dịch, truyền máu, tiêm kháng sinh, giảm đau, đồng thời cử bác sỹ theo dõi tình trạng bệnh nhân 24/24 giờ.



Do bệnh nhân bị sưng nề vùng đầu khá nặng, có khả năng chấn thương sọ não nên bệnh viện đã tiến hành chụp CT nhưng đến hiện tại vẫn chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.



Sau hơn hai ngày được điều trị tích cực, các vết thương của bé Khương Minh Khôi đã có tiến triển tốt nhưng do bệnh nhân còn quá nhỏ, lại bị đa chấn thương nên cần tiếp tục theo dõi.



Bé tỉnh táo hơn lúc mới nhập viện nhưng bụng vẫn còn chướng, có dịch nhiều. Do hai mắt bầm tím cộng thêm phần da mí mắt bị bong tróc nên bé không mở mắt được.



Trả lời câu hỏi của phóng viên về những chấn thương của bé Khương Minh Khôi, bà Thạch Thị Sương, bà ngoại của bé đã thừa nhận có đánh bé do bé nghịch ngợm. Tuy nhiên, bà Sương chỉ nhận đánh bé vào tay, chân còn những chấn thương vùng đầu là do bé ngã gây nên.



Cũng theo bà Sương, cha mẹ bé ly hôn, mẹ bé đi làm ăn xa nên gửi bé cho bà nuôi từ lúc 3 tháng tuổi. Sau khi đưa bé nhập viện bà đã gọi điện cho mẹ bé hay để về chăm sóc con.



Là người phát hiện và đưa bé Khương Minh Khôi đi cấp cứu, chị Nguyễn Bích Ngọc, cộng tác viên y tế của trạm y tế xã Phong Thạnh Đông A cho biết sáng 6-12, trong khi cùng đồng nghiệp là chị Trương Thị Nở đến nhà bà Thạch Thị Sương, bà ngoại bé Khôi, để vận động bà đưa bé đi uống vắcxin phòng bệnh thì thấy bé Khôi nằm mê man trên giường, trên người có nhiều vết thương.



Bà Sương cho biết do cháu nghịch ngợm quá nên bà đánh. Ngay sau đó, chị Ngọc đã gọi cho công an xã và chính quyền ấp đến can thiệp, đưa cháu đi cấp cứu.



Tại trạm y tế xã, do các vết thương quá nặng nên bé Khôi tiếp tục được chuyển đến bệnh viện huyện Giá Rai.



Theo biên bản lập tại trạm y tế xã Phong Thạnh Đông A được những người chứng kiến xác nhận thì những vết thương trên người bé Khương Minh Khôi là bị bà ngoại đánh. Điều đáng nói là khi được yêu cầu đưa bé đi cấp cứu, bà Thạch Thị Sương không đồng ý với lý do “không có tiền.”



Trưa 8-12, mẹ bé Khương Minh Khôi đã có mặt tại bệnh viện Bạc Liêu để chăm sóc con. Do bé không có giấy khai sinh, không thẻ bảo hiểm y tế nên trong sáng 8-12, Ủy ban Nhân dân xã Phong Thạnh Đông A, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Giá Rai đã gấp rút làm giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ tiền để bé có điều kiện tiếp tục chữa trị.



Bà Nguyễn Cẩm Tú, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Giá Rai cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về trường hợp bé Khương Minh Khôi bị bà ngoại bạo hành, Phòng đã chỉ đạo cho Ủy ban Nhân dân xã nhanh chóng chưa bé đến bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã cùng công an xã đến lập biên bản và cưỡng chế bà Thạch Thị Sương phải đi theo chăm sóc bé.



Khi phóng viên đến nhà bà Thạch Thị Sương để tìm hiểu sự việc, nhiều người dân trong ấp hay tin đã kéo đến để phản đối hành động bạo hành trẻ em của bà Sương. Chi hội phụ nữ ấp 3 cũng đứng ra vận động người dân quyên góp tiền chạy chữa cho bé Khôi. Số tiền vận động được tại chỗ gần 2 triệu đồng.



Theo hàng xóm của bà Sương, gia đình bà sống khép kín, không giao du với ai, hơn nữa nhà bà đóng cửa suốt ngày nên việc bé Khương Minh Khôi bị hành hạ không ai hay biết cho đến khi được chị Nguyễn Thị Ngọc và chị Trương Thị Nở phát hiện.



Chiều 8-12, bác sỹ Nguyễn Ích Tuấn cho biết, sau khi tiến hành hội chẩn, bệnh viện nghi ngờ bé Khương Minh Khôi có khả năng bị dập ruột nên đã cho chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để tiếp tục điều trị chuyên khoa.



Theo nguồn tin của phóng viên, chiều 8-12, Công an huyện Giá Rai đã cử cán bộ điều tra đến Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu để tiến hành lấy lời khai của bà Thạch Thị Sương và mẹ bé Khương Minh Khôi. Sau đó, bà Sương đã được đưa về Công an huyện Giá Rai để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.