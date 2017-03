Bể bánh xe nghi do cán đinh, một người chết

Nạn nhân là anh Phạm Ngọc Cường, điều khiển xe máy BKS 60H3-3469 chạy từ hướng ngã tư Gò Dưa về Linh Xuân (TP.HCM). Theo rất nhiều người dân, có thể xe máy của anh Cường cán phải đinh khiến vỏ xe bị bể. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa xác nhận thông tin này.

Cùng ngày, trên quốc lộ 1A qua xã Nhơn Hưng (huyện An Nhơn, Bình Định), chiếc xe tải BKS 76K-2105 chở hơn 18 tấn cao su chạy hướng Bắc-Nam đã bất ngờ nổ vỏ sau. Xe lao thẳng vào lề đường, đâm sập hầm cáp điện thoại rồi lật nhào xuống ruộng (ảnh). Rất may không có ai bị thương vong.

Trước đó, đêm 20-2, xe tải BKS 54X-5961 do tài xế Trần Minh Nhựt (ngụ An Giang) đang lưu thông hướng Trung Lương-TP.HCM, đến địa phận xã Long An (huyện Châu Thành, Tiền Giang) bị lật ngay trên cầu Bến Chùa. Công an huyện Châu Thành cho biết nguyên nhân vụ tai nạn do chiếc xe chở quá tải.

TX - V.TỐ - T.PHÚC