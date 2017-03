Bé gái 10 tuổi chết chưa rõ nguyên nhân

Ngày 13.12, các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Tuy Đức và Đồn Công an Đắk Ngo tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Lý Thị Si (10 tuổi, học sinh lớp 2 Trường tiểu học Kim Đồng), trú ở bản Giang Châu, xã Đắk Ngo.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 12.12, bố của cháu Si là ông Lý A Hồng và người hàng xóm Hầu A Quả đi làm về thì phát hiện cháu Si chết dưới sàn nhà của một người hàng xóm trong tư thế đang quỳ, trên cổ có một sợi dây. Sau đó, ông Lý A Hồng đã bế cháu về nhà rồi điện thoại báo cho lực lượng công an.