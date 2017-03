Bé gái 11 tuổi có khả năng gây cháy?

Trước đó, nhiều đồ đạc trong ngôi nhà này cũng đã cháy một cách “bí ẩn”.Khoảng 9g ngày 12-5, căn nhà ba tầng của chị H. bất ngờ phát cháy từ tầng hai. Lực lượng cảnh sát PCCC đã kịp thời có mặt dập tắt đám cháy. Địa điểm phát cháy được ghi nhận từ chiếc đèn ngủ, sau đó lan sang nệm, tủ quần áo ở tầng hai.



Nhiều đồ đạc bị cháy

Tập luyện có thể hết

Thường xảy ra ở tuổi dậy thì Ngày 13-5, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải - chủ nhiệm bộ môn thông tin dự báo Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người - cho biết gia đình bé T. đã liên lạc với ông và trình bày chi tiết tất cả diễn tiến tình trạng “gây cháy” của cháu. Theo ông Hải, đây là hiện tượng rối loạn lửa nội sinh hay luồng hỏa xà (kundalini).“Trong cơ thể con người ta có nhiều trung tâm lực gọi là sacra. Trong điều kiện nào đó, nếu các trung tâm lực này được khai mở sẽ tạo ra những khả năng mới.

Trong đó có một trung tâm lực ở đốt sống cuối cùng có thể gây nên luồng nóng của cơ thể gọi là luồng hỏa xà tỏa sức nóng. Các tu sĩ yoga thường điều khiển sức nóng này để chống rét cho cơ thể giữa trời băng tuyết. Nếu không điều khiển được luồng hỏa xà này, khiến nó phát ra một cách hỗn loạn thì sẽ gây nên sự điên loạn của cơ thể gọi là tẩu hỏa nhập ma” - ông Hải nói. Ông cũng cho biết trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp phóng năng lượng tương tự gây nổ cầu chì, nổ bóng đèn, hoặc có cả trường hợp nặng nhất gây hiện tượng tự cháy của cơ thể.Cũng theo ông Hải, các trường hợp “gây cháy” như trên không phải là hiếm và thường xảy ra ở tuổi mới lớn, thuộc giai đoạn bắt đầu tuổi dậy thì. Ở giai đoạn này, trẻ thường có sự thay đổi rất mạnh về nội tiết, cộng với sự thay đổi của thời tiết, sẽ ảnh hưởng điều khiển lên các trung tâm lực trong cơ thể gây nên những rối loạn đã nói. QUỐC NGỌC

Theo người nhà chị H., trước khi vụ cháy được phát hiện, con gái chị là bé T. (11 tuổi) đã lên tầng hai lấy quần áo và trở xuống ngay sau đó.Theo chị H., cách đây khoảng một tháng, bé T. đột nhiên bị nổi ban sẩn ngứa. Gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM khám bệnh và được bác sĩ chẩn đoán bị viêm da dị ứng, cho toa thuốc về nhà uống nhưng không hết. Ngoài ra, cũng khoảng thời gian này bé còn bị viêm họng trước khi có hiện tượng kỳ lạ gây cháy đồ đạc trong nhà.Ban đầu một số đồ đạc trong nhà như các ổ cắm điện, dây dẫn thiết bị điện, quần áo... dù không có điện vẫn tự nhiên bị chảy nhão ra, giống như có vật gì nóng để ở gần. Gia đình nghĩ do đường dây điện lâu ngày bị hư gây chập hay nóng chảy nên đã gọi thợ điện đến sửa lại, nhưng hiện tượng một số đồ đạc trong nhà bị cháy vẫn xảy ra.Chị H. đã thử đưa con sang nhà một số người thân để xem nguyên nhân gây cháy có phải từ bé T. hay không thì mới phát hiện khi bé T. đi ngang qua một đồ đạc gì một lúc sau vật đó có thể bị cháy. Tuy nhiên, không phải lúc nào bé cũng có thể khiến đồ đạc trong nhà phát cháy.Việc phát cháy đồ đạc có thể xảy ra bất cứ thời gian nào: sáng, trưa, chiều, tối, nửa đêm, không thể biết trước được.Chị H. đã đưa bé T. đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, Chợ Rẫy khám bệnh, xét nghiệm máu, đo điện não... nhưng không phát hiện bất thường gì về sức khỏe. Quan sát bé cũng không thấy có biểu hiện gì lạ.Sau đó, gia đình đã đưa bé đến Trung tâm Cảm xạ địa sinh học (thuộc Trường đại học quốc tế Hồng Bàng, Q.Tân Bình, TP.HCM) kiểm tra, theo dõi. Tại đây bé được chuyên gia cảm xạ học Dư Quang Châu - giám đốc trung tâm - thăm khám và theo dõi.Về phía gia đình, chị H. đã điều chỉnh chế độ ăn uống nhằm giảm bớt năng lượng trong cơ thể bé T. bằng cách giảm ăn chất bột, giảm ăn thực phẩm giàu đạm, chất bổ, giảm sữa, trứng, ăn nhiều thức ăn mát, uống nước mát... Tuy nhiên, hiện tượng có thể gây cháy những đồ vật xung quanh bé vẫn không giảm bớt.Đáng lưu ý, sau khi bé có hiện tượng lạ này thì tình trạng viêm da dị ứng của bé cũng khỏi hẳn dù mới uống thuốc khoảng một tuần.Ngày 13-5, ông Dư Quang Châu xác nhận trung tâm có tiếp nhận trường hợp bé T.. Trung tâm đã cho người mang thiết bị đến tận nhà bé để đo điện từ trường trong và ngoài nhà nhưng không phát hiện bất thường. Ghi nhận của trung tâm cho thấy những ổ điện, táplô điện bị cháy do bị phóng điện ở bề mặt, còn đường dây điện bên trong ổ điện không bị cháy.Trung tâm cũng đã cho đo kiểm tra chỉ số RFI (thiết bị hiện ảnh trường cộng hưởng, cho ra thông tin chi tiết các dạng hào quang và các trường năng lượng sinh học) thì thấy bán cầu não phải của bé T. có trục trặc.Theo ông Châu, thông thường ở những người có tư duy trừu tượng đặc biệt, những người có đầu óc tưởng tượng phong phú, mạnh mẽ như nghệ sĩ, thi sĩ, họa sĩ..., người có năng lực đặc biệt thì bán cầu não phải thường phát triển mạnh mẽ. Trường hợp bé T. cũng có thể do bán cầu não phải có vấn đề nên có thể phát ra trường năng lượng rất mạnh, sinh ra nhiệt độ cao và làm phát cháy những đồ đạc ở gần.Ông Châu đã cho bé đeo vòng bằng đá thạch anh đen để làm giảm trường năng lượng. Khi đeo thì người nhà gọi báo cho ông biết là bé không còn gây cháy đồ đạc trong nhà nhưng bé có biểu hiện bị mệt, co giật nhẹ. Ông đã hướng dẫn tạm tháo vòng ra vài ngày và khuyên nên đưa bé T. đến trung tâm để luyện tập các bài tập xả năng lượng sớm, bài tập rung động thư giãn để cân bằng năng lượng, cân bằng hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm. Nếu thực hiện đúng theo hướng dẫn các bài tập luyện thì có khả năng bé sẽ trở lại bình thường.Theo LÊ THANH HÀ (TTO)