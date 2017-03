Bé gái 9 tuổi bị mẹ đánh gãy tay

Trao đổi với PV sáng ngày 19/12, thượng tá Nguyễn Thanh Tòng - Trưởng Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) - cho biết đã chỉ đạo Công an xã Hưng Mỹ làm việc với bà Lê Thị Diễm (41 tuổi) ở ấp Rau Dừa B để lập hồ sơ xử lý hành vi đánh đập con gái.



Theo Trưởng Công an xã Hưng Mỹ Nguyễn Văn Bé, hai ngày trước hàng xóm nhà bà Diễm báo tin người mẹ này nhẫn tâm đánh con gái 9 tuổi Nguyễn Thị Nhân gãy tay.



Lãnh đạo công an xã phân công công an viên Trần Thống Nhất đến nơi xác minh thấy trên người Nhân có nhiều vết bầm tím. Bé nói bị mẹ đánh.Lúc này tay trái của bé Nhân đã được băng bó bằng thuốc nam. Người bó thuốc là ông Hà Văn Tèo ở ấp Mỹ Ân cho biết bé bị gãy lìa đoạn xương ống giữa cổ tay với khuỷu nên phải bó thuốc khoảng một tháng.







Người mẹ giải thích giận quá lỡ đánh gãy tay con gái. Ảnh: T.P. Người mẹ giải thích giận quá lỡ đánh gãy tay con gái. Ảnh: T.P.



Làm việc với công an xã, bà Diễm giải thích nguyên nhân đánh con gái là Nhân quá lì, dạy không nghe, hay phá phách đồ đạc trong nhà. Hôm ấy bà chộp lấy bẹ dừa quất tới tấp vào người bé. “Đánh con để dạy dỗ chứ tôi nào ghét bỏ gì con ruột của mình. Hôm đó tại giận quá tôi lỡ đánh mạnh nên cháu bị gãy tay”, người mẹ phân bua.Hàng xóm của bà Diễm là ông Nguyễn Văn Lắm cho biết người phụ nữ này đã ly hôn một lần khi chưa tròn 30 tuổi.Sau một thời gian lên TP HCM làm thuê, Diễm bồng về đứa con gái 5 tuổi rồi sống như vợ chồng với người đàn ông khác kém hơn mình 10 tuổi là anh Nguyễn Phước Trí. “Tôi cho vợ chồng Trí cất nhà ở đậu trên đất hơn 4 năm nay. Đây không phải lần đầu tiên Diễm đánh con.Có lần cô ấy thả bé Nhân vô chuồng heo dọa cho heo cắn nên tôi phải can ngăn”, ông Lắm kể.Trưởng ấp Rau Dừa B Nguyễn Văn Nho cho biết bà Diễm nhiều lần hứa hẹn không đánh con nhưng lại tái phạm liên tục, chồng không có nhà cản ngăn vì suốt ngày đi vác gạo thuê.Vì vậy, ông Nho đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xử lý người mẹ này vì hành vi hành hạ con gái và cố ý gây thương tích để làm gương.Theo Thiên Phước (VNE)