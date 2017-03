Bé gái bị bắt cóc đã về nhà

Sáng 10-5, ông Nguyễn Văn Lý (cậu ruột của A.) đã đến tòa soạn Pháp Luật TP.HCM báo tin A. đã trở về nhà an toàn. “Chúng tôi đã nắm được đối tượng dụ dỗ cháu A. sang Campuchia, gia đình sẽ cung cấp thông tin cho báo chí tiếp tục lên tiếng cảnh báo” - ông Lý nói. Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã nhận được đơn trình báo của gia đình A. và đã báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh Bình Phước.