Bé gái bị cậu chặt cụt 3 ngón tay

Chiều ngày 3-11, PV đã về huyện Vũng Liêm để tìm hiểu về vụ việc này.

Khi chúng tôi đến nhà, em Huyền (tay băng kín) cùng bà ngoại đang chơi đùa với một cháu bé như không có chuyện gì xảy ra. Cùng đi với chúng tôi có thầy Huỳnh Chí Trình, là giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1 trường Tiểu học Trung Hiếu B (lớp em Huyền học).



Nét mặt Huyền luôn buồn vì em thiếu tình thương của cha, mẹ (bà ngoại bế con của cậu 2 ngồi phía sau).

Bà Đỗ Thị Nhanh (bà ngoại Huyền) cho biết, phát hiện bị mất tiền nên trưa ngày 26-10 khi Huyền đi học về bà đã mắng mỏ em. Đúng lúc đó cậu 2 của Huyền là Phạm Hồng Đắc đi nhậu về nên bà Nhanh mách lại và nói cậu “dạy dỗ cháu” để chừa thói ăn cắp.

Bực tức cháu, cộng thêm men rượu, Đắc đi lấy 1 cái thớt bắt Huyền để tay trái lên rồi Đắc lấy một con dao đi mài. Sau đó, Đắc trở lại chém một nhát dao vào thành bàn làm em Huyền hoảng sợ rụt tay ra khỏi tấm thớt.

Đắc bảo Huyền nếu không để lại tay lên thớt thì sẽ chặt thật. Khi em Huyền vừa để tay trở lại tấm thớt, tức thì bị cậu ruột nhẫn tâm chặt một nhát làm cụt 3 ngón tay trỏ, giữa và áp út. Bị chặt tay em Huyền đau đớn bỏ chạy còn bà Nhanh khi trông thấy thì ngất xỉu.

Lúc này dường như đã tỉnh rượu nên 2 vợ chồng Đắc mới chở em Huyền đến trạm y tế xã để băng bó. Tại đây, các bác sĩ cho biết, trong 3 ngón tay bị chặt đứt thì chỉ có ngón áp út nối lại được, 2 ngón còn lại phải tháo khớp vĩnh viễn.

Thầy Châu Văn Khuyên - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Hiếu B cho biết, sau 1 buổi nghỉ phép với lý do bị bệnh, ngày 28/10, em Huyền đi học lại và các giáo viên phát hiện tay em bị băng bó. Ban đầu Huyền nói chặt củi bị đứt tay nhưng khi chúng tôi gặng hỏi em mới nói là bị cậu 2 của mình chặt đứt.

Em Huyền trình bày, do thấy một số bạn trong lớp có hoàn cảnh khó khăn nên em đã lấy 550.000 đồng của bà cho bạn mượn và mua tặng bạn giày, dép để đi học. Thầy Khuyên cho rằng, em Huyền thấy bạn học nghèo mà giúp đỡ là đáng nêu gương. Tuy nhiên do còn nhỏ tuổi nên em chưa nhận thức được hành vi “ăn cắp” tiền của mình.

Trao đổi với PV chiều 3-11, ông Trần Minh Cảnh - Phó Trưởng Công an xã Trung Hiếu cho biết, khi vụ việc xảy ra chúng tôi đã mời anh Đắc và cháu Huyền lên tường trình. Hiện mọi hồ sơ liên quan đến vụ việc công an xã đã gửi lên Công an huyện Vũng Liêm để có quyết định chính thức.

Bà Đỗ Thị Nhanh cho biết, khi con gái của bà lên TPHCM làm ăn đã yêu thương một người đàn ông và khi phát hiện có bầu thì người đàn ông này “biệt tăm”. Con gái bà sau khi sinh Huyền được 15 tháng thì đi thêm bước nữa. Huyền từ khi sinh ra đã sống với ông, bà ngoại và vợ chồng cậu 2 của mình. Mọi việc từ ăn uống, sinh hoạt, học hành đều do bà Nhanh lo lắng cho Huyền. Năm nay đã 10 tuổi nhưng Huyền chỉ 1 lần duy nhất được gặp cha ruột khi lên thăm mẹ ở TPHCM. Thầy Huỳnh Chí Trình cho biết: “Em Huyền 5 năm liền là học sinh khá, hạnh kiểm tốt. Có thể do thiếu tình thương của cha mẹ nên em đã có những suy nghĩ không đúng”.

Theo Huỳnh Hải (Dân trí)