Bé gái bị tấm chắn bô Air Blade cắt đứt bàn chân

Khoảng 20h ngày 7/4, bà M., ngụ đường Huỳnh Việt Thanh, phường 2, TP Tân An (Long An) đi xe máy chở con gái là H. (9 tuổi) ngồi phía sau từ trong hẻm ra đường lớn. Không may, chân H. va quệt vào tấm chắn bô inox xe Air Blade đang đậu bên vệ đường (cùng chiều) bàn chân bị cắt gần đứt lìa. Nạn nhân được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh tuyến trên (TP.HCM).