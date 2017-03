Bé gái bốn ngày tuổi bị ném chấn thương đầu

Theo BS Võ Thanh Thơi, khoa Chấn thương Chỉnh hình, bé bị chấn thương, máu tụ ngoài màng cứng vùng đỉnh bên phải. Bệnh viện đang theo dõi sức khỏe của bé, nếu có biểu hiện khác thường thì sẽ tiến hành phẫu thuật.

Chị Nguyễn Thị Nhung (mẹ của bé, ngụ xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam) cho biết khi có thai cháu thì chồng chị, anh Lê Văn Lợi, không thừa nhận con mình. Chị về gia đình mẹ ruột để sinh con. Khi bé gái được bốn ngày tuổi, chiều 23-8, anh Lợi đến trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Anh Lợi đánh chị, sau đó bồng bé gái ném xuống đất. Còn theo chị ruột của anh Lợi, chiều hôm đó xảy ra sự giằng co giữa hai người dẫn đến làm rớt bé. Sau sự việc trên, Công an xã An Hội có đến tìm hiểu. Phía gia đình nói đây là sự việc đáng tiếc.

VĂN TÂM