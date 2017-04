Bé gái khuyết tật bị xâm hại được LS bảo vệ miễn phí

Hiện tại, bé M. cùng em trai đang sống với bà ngoại. Ông ngoại của bé vừa phát hiện bị mắc bệnh ung thư vòm họng hơn tháng nay.

Theo luật sư (LS) Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội LS thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, vụ việc đã được chuyển đến Tòa Gia đình và người chưa thành niên nhưng do chưa có LS tham gia giai đoạn điều tra và đối tượng còn là người khuyết tật nên vẫn chưa đưa ra xét xử được. Từ thông tin của tòa, hội quyết định tham gia bảo vệ quyền lợi cho gia đình. Đồng thời, sẽ làm việc với Trung tâm Công tác xã hội trẻ em TP.HCM để có thể đưa bé vào một cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc thích hợp.



Hội Bảo vệ quyền trẻ em đến thăm gia đình. Ảnh: HL

Tháng 8-2015, người nhà bé PTQM phát hiện bé có thai khi chưa đầy 13 tuổi. Sự việc được gia đình báo với công an phường. Bà Trần Thị Thanh Trúc, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 13 (Phú Nhuận), cho biết ngay khi nắm được vụ việc đã phối hợp với công an phường hỗ trợ gia đình đưa bé đi khám thai (kinh phí do phường hỗ trợ), kết quả thai đã được chín tuần, mời phiên dịch viên của bé M. làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng không thừa nhận hành vi hiếp dâm bé M. nhưng xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội hiếp dâm trẻ em nên công an phường đã hoàn tất hồ sơ và chuyển hồ sơ về Công an quận Phú Nhuận ngày 13-8-2015.

LS Nữ cho biết trong số gần 40 vụ việc hội tiếp nhận thì chưa tới 10 trường hợp bảo vệ thành công vì nhiều lý do như nạn nhân sợ hãi, không báo người nhà, người nhà chấp nhận thỏa hiệp đến khi phát hiện ra hoặc hai bên không đạt được thỏa thuận thì chứng cứ đã bị mất.

Theo LS Nữ, nhiều người vẫn chưa biết đến việc làm của hội và đường dây nóng bảo vệ trẻ em nên việc tăng cường thông tin tuyên truyền là cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều địa phương hỗ trợ hết mình cũng còn có những ban, ngành gây khó khăn nên việc tuyên truyền chưa được như mong muốn.

LS Nữ thông tin khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ bị xâm hại, gia đình cần lập tức liên hệ: Đường dây nóng can thiệp và trợ giúp trẻ em bị xâm hại, bạo lực của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM: 18009069; Trung tâm Công tác xã hội trẻ em TP.HCM: 1900545559.