Bé Khang tập vật lý trị liệu tại BV Nhi đồng 1

Sáng 18-10, bé Nguyễn Hữu Khang đã đến BV Nhi đồng 1 và bác sĩ chuyên về thần kinh đã khám, cho biết bé bị di chứng thần kinh trung ương (não) và chỉ định bé tập vật lý trị liệu (VLTL). Chiều cùng ngày, bé đã bắt đầu buổi tập VLTL đầu tiên. Khoa đã cử hai chuyên gia VLTL giỏi để tập cho bé.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bé có phản xạ co giật ở tay chân. Khi để bé đứng lên, cho hai tay chống xuống sàn thì bé xụi xuống, đầu không ngóc lên được. Trước đây bé tự ăn được, nói nhiều, tiêu tiểu tự chủ… còn bây giờ thì hầu như không làm được gì, kể cả nước bọt cũng tự nhiên chảy ra.

Tay và chân bé lúc nào cũng co quắp, chuyên gia phải duỗi chân và tay bé cùng những động tác xoa bóp, nắn. Với mỗi động tác duỗi bàn tay, chân bé đều khóc vì cả tháng nay bé không hoạt động, bị co cứng. Sau chừng 10 phút tập, Hữu Khang đã ngủ ngon lành, có lẽ bé mệt sau chuyến di chuyển từ Bình Thuận vào. Sau hơn 30 phút tập VLTL, bàn tay co quắp của bé Khang đã mềm và duỗi ra, bàn chân cũng đã bớt gồng co.

TS-BS Lê Bích Liên, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1, hướng dẫn cho mẹ bé Khang. Ảnh: TÙNG SƠN

Chuyên gia vừa tập cho bé vừa hướng dẫn cho mẹ vì ở BV, bé chỉ được tập nửa giờ. Theo chuyên gia, việc bé tập VLTL để hoạt động tay chân thành công hay không phần lớn là dựa vào sự quan tâm của cha mẹ. Bé Khang sẽ phải ngồi ở cái ghế đặc biệt và trong tuần sau, khoa VLTL sẽ hội chẩn để xem có thể dùng các dụng cụ chuyên biệt nẹp cho bé hay không.

“Khó khăn của bé ở đây là ngồi, đi đứng không được nhưng trương lực của bé tăng quá mức. Việc tập VLTL là làm cho bé ăn, ngủ, thay quần áo như thế nào cho đúng. Việc bé đi lại có được hay không thì ngoài tình trạng của bé, nếu phụ huynh không hợp tác thì kết quả là zero” - cử nhân VLTL Hoàng Văn Quyên giải thích.

Theo nguyện vọng của gia đình và được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của Ban giám đốc BV Nhi đồng 1, đến 3 giờ chiều, bé Khang được làm thủ tục nhập vào khoa Thần kinh sau khi tập VLTL.

TS-BS Lê Bích Liên, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1, đã xuống phòng tiếp dân ở khoa Khám bệnh để hướng dẫn cho mẹ bé. Theo BS Liên, căn cứ trên các ghi nhận của các bác sĩ, bé Khang bị tổn thương não không hồi phục (giống như bị tai biến mạch máu não). Mắt bé vẫn bình thường nhưng không thấy được là do thần kinh não bị hư, không điều khiển được. “Hiện tập cho bé phục hồi chức năng vận động, còn chức năng tư duy, trí tuệ phục hồi là rất khó và tỉ lệ thành công là bao nhiêu thì không nói trước được” - TS-BS Liên giải thích. BV Nhi đồng 1 cũng sẽ khám tổng thể cho bé để có đánh giá chung về tình trạng cũng như cách chữa trị hữu hiệu

cho bé.

DUY TÍNH