Bé mới sinh bị bỏ rơi, kiến bu khắp người

Thoát chết trong gang tấc



Khoảng 4 giờ sáng 26/5, anh Trần Quốc Hoàn mở cửa thì nhìn thấy có một túi du lịch và một chiếc làn được đặt ở trước cổng nhà mình và phát hiện ra trong chiếc túi du lịch đó là một bé trai mới được khoảng mười ngày tuổi đang bị kiến bu khắp trên người.



Anh Hoàn kể lại: “Lúc đó đã gần sáng, con tôi quấy khóc nên tôi dậy để dỗ cháu. Lúc cháu ngủ thì tôi mở cửa để ra ngoài hút thuốc lá. Phát hiện ra cháu bé lúc đầu tôi rất hoảng vì trên người của cháu kiến đã bắt đầu bu kín. Vội vàng bế cháu vào nhà, may mắn, giờ cháu đã khoẻ mạnh bình thường trở lại”.



Sự việc nhanh chóng được lan rộng, nhiều người dân tò mò đến xem và giúp đỡ vợ chồng anh Hoàn chăm sóc cho đứa bé. Khi cởi tã lót để xua đuổi hết đàn kiến trên người bé trai, anh Hoàn cho biết rốn của cháu vẫn còn ướt.

Anh Hoàn bên cháu bé 10 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Khi tỉnh dậy, bé trai mới được mười ngày tuổi ọ oẹ đòi ăn và liên tục liếm môi. Một chị hàng xóm đang nuôi con nhỏ đã nhanh chóng cho cháu bú. Khoảng 30 phút sau, cháu lại đòi ăn, sau đó đã ngủ thiếp đi.



Bà Trần Thị Kim Khuyên – Chủ tịch HPN xã Vân Trục - cho biết: “Cháu bé đã thoát chết trong gang tấc. Rất may anh Hoàn phát hiện kịp thời, nếu chậm hơn, đàn kiến có thể làm cho cháu bé ngạt thở mà chết…”.



“Cháu bé được đặt nằm bên trong còn có một chiếc làn đựng sữa và những vật dụng khác như giấy ướt và quả chanh. Cháu bé mới được khoảng mười ngày tuổi nhưng không có một loại giấy tờ gì kèm theo ”-Anh Hoàn cho biết thêm.



Ngày 28/5, bé trai này đã được Trạm y tế xã Vân Trục xuống để kiểm tra sức khoẻ. Hiện bé trai này đang bình thường và sức khoẻ tốt. Thông tin về cháu bé cũng đã được công an xã thông báo cho các xã, huyện lân cận được biết để tìm thân nhân của cháu.



“Dù thế nào chúng tôi vẫn nuôi cháu bé”



Là ân nhân cứu mạng cháu bé, mấy ngày nay anh Hoàn và vợ là chị Hà Thị Phương (hiện đang làm hộ lý tại Bệnh viện huyện Lập Thạch) liên tục có “khách không mời” đến từ các xã, các huyện khác đặt vấn đề nhận nuôi cháu bé nhưng anh chị không đồng ý.



Chị Hà Thị Phương tâm sự: “Có thể đây là cái duyên trời cho của gia đình em. Chúng em đã có ba con, đứa cả năm nay 8 tuổi là gái, đứa thứ hai là con trai 4 tuổi nhưng cháu bị bại não từ nhỏ, cháu út của chúng tôi 2 tuổi cũng là cháu gái. Việc cháu bé được đặt trước cửa nhà em có thể là trời định, nên dù còn khó khăn nhưng nếu không tìm được thân nhân của cháu thì vợ chồng em nhất quyết sẽ nuôi bằng được đứa trẻ này”.



Chị Phương cũng cho biết thêm, các y, bác sỹ của Trạm y tế xã đã kiểm tra sức khoẻ cho cháu, hiện sức khoẻ của cháu rất tốt và ổn định. Khi nào cháu cứng cáp hơn một tí chúng tôi sẽ đưa cháu đi khám và xét nghiệm lại.



Hàng xóm của vợ chồng anh Hoàn, chị Phương cho biết, khi biết thông tin về bé trai bị bỏ rơi này, có nhiều người tới hỏi để hy vọng được nhận cháu làm con nuôi, thậm chí có hai người phụ nữ từ thành phố Việt Trì (Phú Thọ) cũng tìm đường sang đây để đặt vấn đề "mua" cháu làm con nuôi nhưng anh chị không chấp thuận.



Bà Trần Thị Kim Khuyên – Chủ tịch HPN - nói: “Gia đình anh chị Hoàn Phương là một gia đình tốt, cả hai vợ chồng đều làm ở Bệnh viện huyện Lập Thạch nên khi để đứa bé lại cho anh chị chăm sóc chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Nếu trong trường hợp không tìm thấy thân nhân của cháu, chúng tôi cũng sẵn sàng tạo điều kiện để gia đình anh chị có thể nhận cháu làm con nuôi”.



Gia đình anh Hoàn cũng đã có ý kiến, sau một tháng nếu không tìm thấy thân nhân của cháu thì anh chị sẽ nhận nuôi cháu, dù cháu bé có bệnh tật thì anh chị cũng sẽ không bỏ cháu nên chúng tôi cũng rất yên tâm và sẽ tạo điều kiện để anh chị có thể chăm sóc đứa bé”- Anh Vũ Đình Thọ ,Trưởng công an xã Vân Trục nói.





(Theo PL&XH)