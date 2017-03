Bé sơ sinh bị kiến bâu chết trước cổng chùa

Ngày 16/11, trả lời PV, đại diện UBND xã Phước Mỹ Trung đã xác nhận thông tin trên và cho biết thời điểm thi thể bé gái được phát hiện là vào khoảng 13h ngày 15/11. Khi đó chú tiểu (19 tuổi) đang quét rác trong sân thì tình cờ phát hiện có một giỏ xách nhỏ ngoài cổng chùa.



Thấy vậy chú tiểu liền tiến lại gần để kiểm tra và vô cùng hoảng hốt khi thấy bên trong giỏ xách là một bé gái sơ sinh chừng 5 ngày tuổi đổ lại đã chết, trên người bị kiến đen bu đầy.



Ngay sau đó trụ trì chùa Hưng Mỹ và công an xã Phước Mỹ Trung đã có mặt tại hiện trường và phát hiện thấy bên trong giỏ xách còn có một tờ giấy ghi vẻn vẹn vài dòng chữ với nội dung: "Tên đứa bé là Nguyễn Thị Kim Liên, ai nhặt được nuôi dùm mang ơn vì tôi khổ quá; nếu không nuôi gửi vô chùa dùm".



Hiện tại thi thể cháu bé đã được nhà chùa tổ chức chôn cất, tuy nhiên các cơ quan chức năng vẫn chưa xác minh được liệu rằng đứa trẻ đã chết trước khi bị bỏ trước cổng chùa hay do bị kín đen đốt dẫn đến tử vong.



Công an địa phương cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và truy tìm mẹ cháu bé.





Theo Đức Tâm (VNN)