Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị vứt xuống giếng sâu

Bà Lê Thị Lan (SN 1943, trú thị trấn Ia Ly, Chư Păh, Gia Lai), người đang chăm sóc cháu bé, kể lại khoảng 7 giờ ngày 19-11, một người đàn ông làng Mun (xã Ia Ly, Chư Păh, Gia Lai) đi ra rẫy cà phê gần nhà thì nghe tiếng khóc trẻ em mãi không chịu nín. Lần theo tiếng khóc ông phát hiện tiếng khóc từ giếng vọng lên. Ông hô hào người dân tìm cách đưa cháu bé lên.

Theo người dân trong làng Mun, năm nay tỉnh Gia Lai có lượng mưa ít nên dù mới kết thúc mùa mưa nhưng lòng giếng đã cạn khô, không có nước nên cháu bé may mắn thoát khỏi “bàn tay thần chết”. Khi đưa cháu bé lên, cơ thể cháu dính đầy rong rêu, bị tổn thương nặng, chân tay dần cứng lại, tiếng khóc yếu dần, trên người chỉ có duy nhất một chiếc quần người lớn quấn quanh.

Ngay lập tức người dân đưa cháu bé vào cấp cứu tại trạm y tế xã, sau đó được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Gia Lai. BS Từ Thị Mai Linh cho biết cháu bé nhập viện lúc 11 giờ 30 ngày 19-11, trong tình trạng xây xát toàn thân, nhiễm trùng cuống rốn, kết quả siêu âm cho thấy bé bị tổn thương ở một số cơ quan như: chấn thương thận, chấn thương gan, tổn thương tuyến thượng thận, tụ máu ở một số cơ quan này. Ngay lập tức, bé được các y, bác sĩ tắm rửa lại lần hai, nuôi dưỡng, truyền dịch và kháng sinh.





Bà Lan - người nhận nuôi cháu bé vui mừng khi cháu đã hồi phục

Sau sáu ngày được các y, bác sĩ chăm sóc tận tình, đến nay các cơ quan chấn thương trong cơ thể cháu bé đã ổn định, bé đã bú tốt, khóc to, khỏe; khoảng ba ngày nữa là bé có thể xuất viện.

BS Linh nhận định lúc vào viện cháu bé được khoảng 3, 4 ngày tuổi, vì lúc này cuống rốn vẫn còn nên rốn bị nhiễm trùng.



Em bé sống sót kỳ diệu



Bà Lan chia sẻ, do vợ chồng con gái bà đã lớn tuổi mà vẫn chưa có con. Nhà gần trạm y tế xã, nghe tin cháu bé bị vứt xuống giếng bà qua thăm nên gia đình con bà đã nhận cháu bé làm con nuôi, bà sẽ ở với gia đình con gái bà để chăm sóc cho cháu bé vì cha mẹ nuôi cháu bé còn bận mưu sinh: “Con trai út của tôi biết chuyện nó cứ động viên tôi chăm sóc cháu bé, nó nói mình làm vậy là việc phước. Tôi nghe vậy cũng mừng nên ở lại bệnh viện chăm sóc cháu bé. Đúng là trời đẻ, trời nuôi cô ạ... Trộm vía cháu bú được nhiều, không quấy khóc mà còn hay cười nữa” - bà Lan vui vẻ nói.

Ông Nguyễn Thanh Vương - Chủ tịch UBND xã Ia Ly cho biết cái giếng nơi cháu bé bị vứt sâu hơn 10 m, may mắn lòng giếng khô và sự sống sót của cháu bé là điều kỳ lạ sau khi bị ai đó ném xuống giếng. Hiện công an đang vào cuộc điều tra về cha mẹ cháu bé và lý do vứt con xuống giếng.