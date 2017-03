Bé trai 13 tuổi đi bẫy cò bị chết đuối

Gia đình đi tìm thì phát hiện đôi dép Trí còn lại trên bờ nên nhờ lực lượng công an xã và dân quân tìm kiếm. Đến 16 giờ cùng ngày, thi thể của em Trí đã được tìm thấy. Do hoàn cảnh gia đình em Trí khó khăn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình 4 triệu đồng để lo mai táng cho em. Được biết hồ nước này không sâu nhưng do Trí không biết bơi dẫn đến tử nạn.

VIẾT LONG