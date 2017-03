Bé trai 20 tháng tuổi bị rạch mặt

Khuôn mặt cháu Tiến có hàng chục vết sẹo lớn nhỏ còn hằn sâu.

Chị Giỏi cho biết khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10, gia đình phát hiện cháu Tiến liên tục bị các vết thương trên mặt, máu chảy rất nhiều nhưng không biết nguyên nhân do đâu. Gia đình báo công an và tìm ra được thủ phạm là bà Dung. Bà Dung khai đã nhiều lần dùng kéo rạch mặt cháu Tiến vì cháu có khuôn mặt giống chồng bà nên nổi máu ghen.

Ông Lê Tuấn Thế, Trưởng Công an xã Nghĩa An, cho biết đã đưa bà Dung ra kiểm điểm, phê bình trước dân và đề nghị khắc phục hậu quả. Cũng theo ông Thế, thấy bà Dung thành khẩn, phía gia đình cháu Tiến chỉ yêu cầu bà Dung lo tiền chạy chữa nên xã cũng chưa chuyển hồ sơ lên công an huyện để khởi tố vụ án.

LUẬN NGỮ