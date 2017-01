Bé trai 4 ngày tuổi tử vong vì sưởi than khi trời rét

Ngày 18-1, theo thông tin từ BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bệnh nhân bốn ngày tuổi con của vợ chồng anh Ph.V.D. (ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) tử vong do bị ngộ độc khí CO.

Trước đó, ngày 15-1, vợ chồng anh D. đưa con trai bốn ngày tuổi đến BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng bị suy hô hấp rất nặng sau khi sưởi ấm bằng than củi. Các y, BS đã nỗ lực cứu, chữa nhưng do bị nhiễm khí CO từ than củi, ngộ độc quá nặng, bé đã tử vong sau đó.

Theo người thân cho biết cách đây bốn ngày (14-1), sau khi sinh hạ ở bệnh viện, vợ chồng anh D. đưa con trai về nhà. Nhưng do thời tiết quá rét với phong tục ở địa phương là sau khi phụ nữ sinh thường sưởi than củi nên đã nhóm than để sưởi ấm cho con và mẹ.

Sau một lúc sưởi ấm bằng than, bé có biểu hiện nằm li bì, bỏ bú, khó thở nên người nhà đưa đến BV để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo BS Hoàng Song Hào, Trưởng phòng Quản lý chất lượng BV Đa khoa Hà Tĩnh, bé bị nhiễm khí CO từ than củi dẫn tới tử vong.

Các BS cũng khuyến cáo thời tiết mưa, rét này không nên sưởi bằng than củi trong phòng kín.