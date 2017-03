Bé trai hai tuổi bị ‘bỏ quên’ trên taxi

Các cơ quan chức năng quận 8 (TP.HCM) đang tiến hành điều tra làm rõ tung tích của bé trai hai tuổi bị một phụ nữ “bỏ quên” trên xe taxi hãng Vinasun vào rạng sáng 2-12. Hiện cháu bé đang được các CB-CNV của UBND phường 1, quận 8 nuôi dưỡng trong tình trạng khỏe mạnh.

Vụ việc được phát hiện từ trình báo của anh Hồ Minh Thuận (38 tuổi, ngụ quận 11), là tài xế hãng taxi Vinasun. Theo anh Thuận tường trình, khoảng 23 giờ 30 ngày 1-12, có một phụ nữ khoảng 30 tuổi, nói giọng miền Nam, tay ẵm em bé vẫy đón xe từ khu dân cư Trung Sơn, quận 7. Khi lên xe, người phụ nữ nói anh Thuận chở về hẻm 150 Tôn Đản, quận 4. Tuy nhiên khi đến nơi, người phụ nữ này lại yêu cầu anh Thuận lái xe quay về khu dân cư Trung Sơn. Điều khó hiểu là người phụ nữ này cứ yêu cầu anh Thuận lái xe quay đi quay lại từ quận 4 đến quận 7 như vậy đến bốn lần trong đêm.

Tài xế Hồ Minh Thuận bên cạnh bé trai bị bỏ lại trên xe taxi. Ảnh: HT

Khoảng 1 giờ 30 sáng 2-12, lần thứ tư khi quay trở về điểm xuất phát ở khu Trung Sơn, người phụ nữ này nói anh Thuận dừng xe để chờ người nhà ra trả tiền. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy ai ra nên người phụ nữ lại nói anh Thuận chạy đến khu vực cầu Kênh Xáng (phường 1, quận 8) để mượn tiền người quen trả tiền cước taxi. Lúc này, tiền cước taxi lên đến hơn 600.000 đồng. Người phụ nữ yêu cầu anh Thuận dừng trước một con hẻm rồi giao đứa bé cho anh giữ giùm để đi vào hẻm mượn tiền trả cước taxi.

Tin lời, anh Thuận giữ đứa bé và dừng xe chờ đợi nhưng đến gần hai giờ đồng hồ sau vẫn không thấy người phụ nữ quay lại. Cảm thấy dấu hiệu bất thường, anh Thuận liền gọi cho tổng đài Công ty Vinasun xin ý kiến và được hướng dẫn đến công an phường trình báo. Tại Công an phường 1, quận 8 anh Thuận tường trình lại toàn bộ sự việc, đồng thời giao cháu bé cùng một túi đồ gồm quần áo, tã, bình sữa cho cơ quan công an.

Bà Vũ Yến Oanh, Chủ tịch UBND phường 1, quận 8, cho biết trước mắt UBND phường sẽ chăm sóc cháu bé. Tuy nhiên, trong vài ngày tới nếu không có người nhà cháu bé đến nhận thì UBND phường sẽ chuyển cháu đến trung tâm hỗ trợ xã hội để bé được chăm sóc tốt hơn.