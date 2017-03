Bé trai tử vong sau tiêm vắc xin, người nhà vây bệnh viện

Sáng ngày 4-9, tại Bệnh viện đa khoa huyện Krông Nô (Đắk Nông), lực lượng chức năng tỉnh này đã tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của cháu Nguyễn Đức Hiếu (3 tháng tuổi, trú xã Nam Xuân, huyện Krông Nô). Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã cử cán bộ xuống Trạm Y tế xã Nam Xuân để tiến hành niêm phong lô thuốc, phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Hiếu.



Người thân nạn nhân vây kín bệnh viện chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Sáng 3-9, người thân đưa cháu Hiếu đến Trạm y tế xã Nam Xuân để tiêm vắc xin 5 trong 1 (Quinvaxem). Sau tiêm khoảng 40 phút, cháu được người thân đưa về. Về nhà, cháu Hiếu liên tục khóc. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, cháu có biểu hiện khó thở, môi nhợt nhạt... nên gia đình vội bế cháu quay lại Trạm y tế để kiểm tra nhưng không gặp nhân viên y tế. Gia đình tiếp tục đưa cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong trên đường đi.

Cho là cháu mất do tiêm vắc xin, người nhà đã đưa thi thể cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Krông Nô khóc than, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân và gây náo loạn bệnh viện. Công an đã vận động người nhà và sau đó đã đồng ý để cơ quan chức năng giải phẩu tử thi tìm nguyên nhân.