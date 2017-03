Bến Tre: Một ấp có 12 người nhiễm HIV

Hiện nay dư luận người dân ở huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre đang xôn xao về việc ấp Phú Đăng, xã Ngãi Đăng của huyện này đã có hơn chục người đàn ông bị nhiễm HIV, một số chuyển sang AIDS mà chưa rõ nguyên nhân. Điều đặc biệt đáng mừng là những người vợ và con nhỏ của họ không nhiễm bệnh.

Lớn tuổi, người bại liệt đều bị nhiễm

Tiếp xúc với ông NVC, ông mạnh dạn đề nghị: “Mấy anh cứ đưa tên thật tôi lên báo. Tôi không sợ mặc cảm, kỳ thị gì hết”. Điều ông cần là các ngành chức năng phải giải quyết trắng đen về trường hợp nhiễm bệnh của ông và những người khác. Theo ông, ông chưa từng chơi bời gái gú như một số dư luận đã nói. Suốt ngày ông chỉ biết quần quật công việc chăn nuôi heo và chăm bón vườn tược.

Trường hợp của gia đình ông HVH lại càng bi đát. Ông nay đã hơn 60 tuổi mà còn bị nhiễm bệnh cùng với bốn người con cháu. Ông cũng không sợ mặc cảm mà muốn đưa tên thật lên báo. Ông muốn làm rõ chuyện vì sao ông và con cháu của ông bị nhiễm HIV vô cớ như vậy. Cả nhà ông suốt ngày tay lấm chân bùn, quần quật lo làm ăn còn không đủ thì lấy đâu ra tiền mà đi ăn chơi bậy bạ. Nếu có muốn chuyện đó đi chăng nữa thì ở cái vùng xa xôi hẻo lánh này cũng không phải dễ tìm.

Ông HVH thường xuyên chích thuốc, cả gia đình có bốn người nhiễm HIV. Ông đồng ý đưa ảnh mình lên báo. Ảnh: VT

Ông LVƯ bị sốt bại liệt từ nhỏ. Hai chân ông đi lại rất khó khăn, vì vậy ông càng ít đi lại chỗ này chỗ khác nhưng lại mắc bệnh HIV một cách vô cớ. Việc ông nhiễm bệnh giống như từ trên trời rơi xuống. Chuyện đáng thắc mắc hiện giờ là việc BV Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre xét nghiệm ông bị nhiễm HIV nhưng Trung tâm Y tế dự phòng TP Bến Tre xét nghiệm ông lại âm tính với HIV. Giờ ông điều trị theo phác đồ của BV Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng hiện ông rất lo lắng và đang chờ kết quả giám định của Viện Pasteur TP.HCM xem thế nào.

Xài kim tiêm nhiều lần?

Hầu hết những người dân ở đây đều lao động chân tay nặng nhọc ít khi đi khám bệnh ở xa. Ai lỡ có bị đau lưng, nhức mỏi, cảm, ho đều đến ông Đỗ Văn Bé (Bảy Hải, là nhân viên y tế ấp nhưng có phòng mạch riêng) chích cho một hoặc hai mũi thuốc cho khỏe ra rồi ngày sau đi làm tiếp. Ông HVH nghi ngờ ông bị nhiễm HIV từ cách điều trị của ông Bé. Vì ông bị nhức lưng, viêm đường ruột cộng thêm ho dai dẳng nên đã đến ông Bé chích thuốc hằng ngày đã gần hai năm nay. Tụi con cháu của ông mỗi khi bị bệnh gì đều sang ông Bé chích thuốc nên việc chúng bị nhiễm HIV là từ đó.

Ông H. suy đoán nguyên nhân khiến ông và những người ở đây bị nhiễm bệnh là do ông Bé đã không thực hiện đúng nguyên tắc dùng kim chích một lần. Có thể ông chích cho người nhiễm HIV rồi dùng kim đó cắm vào hủ thuốc làm lây lan cho những người chích tiếp theo.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Bé khẳng định hoàn toàn không có chuyện ông dùng lọ thuốc đã bị nhiễm HIV như họ đã nói. Theo ông biết, những người này bị nhiễm là do có quan hệ với gái mại dâm. Còn một số thì do điều trị trĩ từ một số người ở Trà Vinh sang trị tận nhà. Sau sự việc này, ông không còn chích thuốc cho ai được nữa mà chỉ bán hết một số thuốc còn lại cho những bệnh nhân quen biết. tuần trước thanh tra y tế đã đến kiểm tra và xử phạt ông hơn 12 triệu đồng do hành nghề không có giấy phép.

Ông Trần Tấn Đạt - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bến Tre cho biết theo số liệu chính xác hiện giờ trung tâm nắm được, tại ấp này có 12 người bị nhiễm HIV. Ông cho biết hôm nay (29-5), trung tâm sẽ có đoàn đến nắm lại tình hình, xem lại dư luận ở đó. Tuần tới, trung tâm sẽ có công văn mời các chuyên gia của Viện Pasteur đến làm rõ hơn về vấn đề này.

VĂN TÂM