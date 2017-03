Bến xe Lam Hồng (Bình Dương): Bãi đáp của con nghiện

Theo phản ảnh người dân phường An Bình (Dĩ An, Bình Dương), khu vực Bến xe Lam Hồng (chạy tuyến TP.HCM - Nghệ An) lâu nay là tụ điểm phức tạp về tội phạm ma túy. Trưa 29-5, trong vai hành khách, phóng viên Pháp Luật TP.HCM xâm nhập vào Bến xe Lam Hồng. Rảo quanh một vòng, phóng viên chứng kiến nhiều kim tiêm vương vãi khắp bến. Ngay lúc nhà xe đang đón khách thì một tài xế cùng lơ xe đi ra phía sau xe thoải mái ngồi chích ma túy.

Tài xế, phụ xế cùng “phê”

Một người dân địa phương cung cấp cho chúng tôi biển số kiểm soát của bốn xe khách Nghệ An, bốn xe khách này khi trả khách tại bến xong là đánh xe xuống cầu vượt Sóng Thần, mua ma túy sử dụng ngay trên xe. Ông NTH, nhà ở cận chân cầu vượt Sóng Thần (gần cổng Bến xe Lam Hồng), dẫn chúng tôi xuống gầm cầu, chỉ vào những kim chích còn dính máu tươi vứt cạnh bồn hoa kiểng và nói: “Đây là bãi đáp của dân “ken” vì có trụ cầu cản tầm nhìn từ bên ngoài. Dân chích ma túy gồm tài xế, lơ xe trong bến, đối tượng vãng lai cũng có nhưng rất ít”. Ông Hòa cùng vài người bán nước dưới gầm cầu trong vòng 5 phút nhặt được gần 2 kg ống tiêm.

Gầm cầu vượt Sóng Thần, cạnh Bến xe Lam Hồng, nơi các con nghiện chích ma túy (ảnh trái). một phụ xe bán ma túy bị nhóm thanh niên phòng, chống tội phạm phường An Bình (Dĩ An) bắt giữ.

Ông H. cho biết mới đây, ông phát hiện một tài xế mua hai tép heroin ngay cổng bến, ông bám theo và bắt quả tang tài xế này đang “phê” thuốc. Tuy nhiên, ông H. chỉ cảnh cáo rồi cho đi vì ông nhiều lần đã giao người nghiện cùng tang vật cho công an phường nhưng cuối cùng họ vẫn được thả ra.

Cách đây hơn một tháng, phụ xe tên Hải (tuyến Bình Dương - Nghệ An) sốc thuốc chết tại quán cà phê ở chân cầu vượt Sóng Thần. Người bạn của Hải cho biết Hải đã nghiện ma túy nặng sau vài tháng làm phụ xe cho người bác ruột. Ban đầu Hải hít ma túy nhưng vài tuần sau nghiện nặng phải chích một ngày vài cữ.

Dân biết nhưng không dám tố giác

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bình Dương cho biết những năm gần đây đã phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ Nghệ An về tiêu thụ tại Bình Dương. Đối tượng buôn ma túy thường cất giấu hàng trên các chuyến xe khách từ Vinh vào Bến xe Lam Hồng.

Theo nhóm thanh niên phòng, chống tội phạm phường An Bình, hiện có nhiều lơ xe, tài xế tại bến có dính đến ma túy. Nguyên do môi trường bến xe toàn thành phần bất hảo, nghiện hút, ăn chơi... Nhóm đã bắt được hàng chục vụ mua bán, sử dụng ma túy tại bến xe. Tại bến, “chợ” ma túy hoạt động suốt ngày đêm, trong đó nhiều con nghiện là người của nhà xe.

Ngoài Bến xe Lam Hồng, các bãi xe “dù”, bến “cóc” dọc quốc lộ 1A cũng xảy ra tình trạng tài xế, phụ xe nghiện ma túy và hút chích ma túy. Gần đây, tại cây xăng Huệ Thiên 3 (Thủ Đức), nơi tập trung xe “dù”, quản lý cây xăng đã không cho nhóm tài xế xe khách tuyến Đông Hà, Quảng Ngãi vào cây xăng. Lý do sợ liên lụy tới tệ nạn ma túy. Những người bán hàng rong ven đường xác nhận xe không vào cây xăng Huệ Thiên, cứ sáng sớm tài xế, phụ xe tấp xe ngồi chích ngay bên lề đường. Ai cũng lắc đầu khi nghe chúng tôi hỏi về nạn ma túy liên quan tới nhà xe và trả lời: “Tụi tôi không dám đụng chạm, tố giác vì cánh nhà xe dữ dằn lắm”.

Chúng tôi rảo một vòng quanh cây xăng, phát hiện nhiều kim tiêm vứt bừa bãi, chứng tỏ tệ nạn ma túy đang hiện diện tại đây.

VÕ BÁ