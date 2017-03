Bệnh nhân tử vong do bác sĩ thiếu kinh nghiệm?

Phải nghĩ đến SXH mới không chẩn đoán lầm Nhờ những công nghệ mới, SXH có thể phát hiện được từ ngày đầu tiên bên cạnh khám lâm sàng. Nhiều bệnh nhân điều trị đến ngày thứ bảy sẽ an toàn, có người được xuất viện. Trong những ngày đầu bệnh nhẹ, bệnh nhân có thể không cần được lấy máu nhưng ngày thứ tư, năm, sáu của bệnh là những ngày nguy hiểm và cần lấy máu xét nghiệm. Tùy diễn tiến của bệnh mà lấy máu xét nghiệm một lần, hai lần hay ba lần/ngày. Thường người lớn chết trong bệnh cảnh xuất huyết, tiểu cầu giảm rất nhiều, nhất là ngày thứ tư, năm của bệnh. Tuy nhiên, quan trọng là bác sĩ có nghĩ đến SXH không để đi tìm. Chẩn đoán lầm là một trong những bốn nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do SXH vì sẽ dẫn đến xử trí trễ. BS NGUYỄN TRẦN NAM, Phó khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) Từ khi vợ tôi chết đến nay Trung tâm Y tế TP Mỹ Tho chẳng đến thăm hay gọi điện thoại chia buồn. Tôi đề nghị xin bệnh án để xem vợ tôi chết do đâu thì trung tâm không cho… Anh CTK, chồng chị ĐTĐ - bệnh nhân chết do SXH