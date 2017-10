Bệnh nhân ung thư: “Phải khỏe mạnh còn về với con chứ!“

Chiều 12-10, tại khu xạ trị gia tốc, bệnh viện Ung bướu TP HCM đã diễn ra chương trình “Makeup your life – Điểm tô niềm hi vọng” lần thứ 4.

Bác sỹ Trần Nguyên Hà - Trưởng khoa nội 4 Bệnh viện Ung bướu TP HCM Chương trình có sự tham gia của bác sỹ Trần Nguyên Hà - Trưởng khoa nội 4 Bệnh viện Ung bướu TP HCM, MC Thảo Vân, ca sỹ Phương Mỹ Chi cùng các chuyên gia trang điểm đến từ AmorePacific. Chương trình nhằm mang đến những niềm vui từ chính nơi các chị em đang từng ngày, từng giờ chiến đấu với bệnh tật bằng những món quà làm đẹp đồng thời tôn vinh những người phụ nữ mạnh mẽ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. __________ Bệnh ung thư là nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Hiểu được nỗi lòng của những người đang mang trong mình căn bệnh này, chiến dịch Makeup your life tại Hàn Quốc đã mang đến món quà tinh thần ý nghĩa tới hơn 8.000 bệnh nhân tại Hàn Quốc, Trung Quốc. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong Đông Nam Á được lựa chọn để tổ chức chương trình này. Ngoài được tặng những bộ sản phẩm mỹ phẩm cao cấp, các bệnh nhân còn được các chuyên gia trang điểm, dạy cách trang điểm làm đẹp.