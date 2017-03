Bệnh nhi tử vong, gia đình “tố” bác sĩ tắc trách

Phía gia đình cho rằng do y bác sĩ tắc trách nên bé mới tử vong và đề nghị cơ quan công an địa phương làm rõ. Theo chị Phan Thị Đẹp (mẹ bé Khang), bé Khang được gia đình đưa vào bệnh viện với tình trạng tiêu chảy. Sau bốn ngày nằm viện, đến trưa 24-5, gia đình thấy tình trạng bệnh của bé có chiều hướng xấu nên đã nói với nhân viên bệnh viện kêu bác sĩ khám cho bé. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều mới có bác sĩ vào khám. Sau đó bé được chuyển xuống khoa Cấp cứu và tử vong sau đó. “Gia đình tôi bức xúc vì bác sĩ chậm trễ nên con tôi tử vong, do đó chúng tôi yêu cầu bệnh viện làm rõ sự việc” - chị Đẹp nói.

Khoảng 22 giờ 30 tối 24-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, BS Trần Châu - Phó Giám đốc BV cho biết: “Phía bệnh viện chia sẻ nỗi đau với gia đình bé Khang. Nguyên nhân bé Khang tử vong, trách nhiệm của bệnh viện phải làm rõ. Nếu đội ngũ y bác sĩ có tắc trách, để xảy ra sai sót, bệnh viện sẽ có biện pháp xử lý. Còn nếu do tình trạng bệnh quá nặng, y bác sĩ đã làm hết trách nhiệm của mình thì cũng mong gia đình chia sẻ”.

GIA TUỆ