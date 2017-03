Bí ẩn 39 bộ hài cốt tại một trại hòm

Theo thông tin chúng tôi thu thập từ cơ quan công an vào chiều 11.7, thì ông Lê Viết Thủy (42 tuổi, quốc tịch Nhật) có nhờ người thân là ông Nguyễn Viết Xuân (78 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) đứng tên mua căn nhà số 32 lô Z, đường số 1, ấp 2, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh. Sau khi mua xong, ông Thủy về lại Nhật sinh sống.

Năm 2004, ông Dương Văn Lộc (46 tuổi, ngụ Q.8) đã gọi điện thoại qua Nhật gặp trực tiếp ông Thủy đặt vấn đề thuê căn nhà nói trên để mở trại hòm và được ông Thủy đồng ý. Ngày 22.10.2004, ông Lộc khai trương trại hòm lấy tên là Tân Lộc. Đến tháng 12.2007, ông Lộc nghỉ và sang lại trại hòm cho bà Đặng Thị Diễm Sương kinh doanh và đổi tên thành trại hòm Thiên Thọ. Kinh doanh được khoảng 2 năm do làm ăn thua lỗ nên bà Sương đã đóng cửa trại hòm và biến mất.

Số hài cốt được cất giấu trong các bao - Ảnh từ cơ quan công an cung cấp

Tháng 6.2010, ông Thủy về Việt Nam và ghé qua thăm căn nhà nói trên, bất ngờ phát hiện 39 bộ hài cốt nằm trong một số bao tải nhựa được cất giấu bên trong một gian phòng của căn nhà. Thấy vụ việc quá nghiêm trọng, lập tức, ông Thủy đến Công an xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) trình báo vụ việc. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT huyện đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và đưa toàn bộ số hài cốt nói trên về giám định. Cơ quan CSĐT đã chuyển 39 bộ hài cốt đi giám định nhưng đến nay vẫn không xác định được nguyên nhân chết và thời gian tử vong. Như vậy “lai lịch” của số hài cốt nói trên vẫn chưa xác định được. Để điều tra, cơ quan CSĐT đã nhờ báo chí đăng tin tìm ông Lộc. Sau khi đọc báo, ông Lộc đã đến Công an H.Bình Chánh khai báo: tháng 12.2007, ông đã sang lại toàn bộ trại hòm cho bà Sương kinh doanh và ông xin vào một ngôi chùa ở Khánh Hòa đi tu. Kể từ ngày đi tu, ông Lộc không liên lạc với bà Sương nữa cho nên cũng không biết thông tin gì về bà Sương.

Một cán bộ của Công an H.Bình Chánh thông tin thêm: “Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện vào năm 2009, bà Sương có ký hợp đồng với cơ quan chức năng bốc 184 ngôi mộ ở khu Đa Phước (H.Bình Chánh) nhưng chưa có cơ sở, chứng cứ nào khẳng định 39 hài cốt đó là nằm trong số 184 mộ. Nếu 39 bộ hài cốt đó là trong số 184 ngôi mộ nói trên thì tại sao vẫn còn nằm tại trại hòm mà không được xử lý? Chính vì vậy, cơ quan công an vẫn đang truy tìm bà Sương để làm rõ được nguồn gốc số hài cốt này. Tạm thời, cơ quan công an đang lưu 39 hài cốt tại Trung tâm pháp y của TP.HCM để phục vụ công tác điều tra”.

Theo Đàm Huy - Công Nguyên (TNO)