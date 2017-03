Bí ẩn vụ ‘CSGT truy đuổi, làm chết người’

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin vụ “làm chết người trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Theo đó, một CSGT địa phương bị tố trong khi truy đuổi em Nguyễn Trần Việt Duy (ngụ TP Vũng Tàu, khi xảy ra vụ việc Duy chưa đủ 16 tuổi) khiến em lạc tay lái, tông vào cột điện rồi tử vong.

Đại tá Lê Tôi Sủng - Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định với PV: “Công an tỉnh sẵn sàng cung cấp thông tin quá trình điều tra để dư luận hiểu rõ hơn về vụ án. Chúng tôi không hề bao che trong quá trình giải quyết vụ án”.

“CSGT có truy đuổi”?

Em NTMT (bạn Duy) kể tối 8-4-2014, Duy chạy xe máy đến rủ một người bạn đi chơi. Đi cùng còn có hai người bạn khác chạy trên một xe máy. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đi trên đường Ba Tháng Hai thì thấy một tốp thanh niên đang tụ tập đua xe nên đứng lại xem. Một lúc sau lực lượng CSGT có mặt nên cả nhóm bỏ chạy. Duy chở bạn chạy trước, phía sau xe CSGT rượt đuổi và sau nữa là xe của hai người bạn Duy.

“Chạy được một đoạn thì xe CSGT đuổi kịp và ép sát xe Duy. Người ngồi phía sau xe CSGT là một cảnh sát trật tự (CSTT). Anh này dùng gậy giao thông đánh vào người Duy khiến Duy bị mất lái tông thẳng vào cột điện (trước số nhà 112 Huyền Trân Công Chúa) và hai người trên xe Duy đều bất tỉnh. Tuy vậy, chiếc xe của CSGT đã chạy đi, không dừng lại đưa Duy đi cấp cứu. Lúc này, một nhóm người dân đang ngồi bên kia đường chạy qua, cùng người dân địa phương gọi xe đưa hai người bị nạn đi cấp cứu” - T. kể.

Bà nội của em Duy đề nghị tìm được người đã truy đuổi, gián tiếp gây ra tai nạn cho cháu. Ảnh: HUY PHONG

Em T. cũng cho hay xe Duy tông mạnh vào cột điện rồi gây ra một tiếng nổ trên trụ điện, đồng thời điện của khu vực tắt ngúm.

Ông Lợi ở gần hiện trường nói với PV: “Sau tiếng va chạm lớn là khu vực cúp điện. Tôi chạy ra ngay hiện trường thì thấy hai cháu đang nằm dưới đất, mũ bảo hiểm văng ra một bên. Một số người có mặt từ trước nói lại là do CSGT truy đuổi, hai cháu gặp nạn. Tuy nhiên, không ai thấy được biển số chiếc xe hay các cảnh sát đó là ai, tên gì”.

Sau vụ tai nạn, Duy được đưa đi cấp cứu và chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng chưa được nửa tháng sau thì tử vong. Ngay sau đó, bà Thái Thị Phấn - bà nội của Duy (cha, mẹ Duy đều đã mất và em ở với bà nội) đã có đơn đề nghị điều tra, xử lý hai công an truy đuổi, dùng gậy đánh khiến Duy gặp tai nạn.

“Chưa tìm ra người truy đuổi”

Ban đầu, Công an TP Vũng Tàu điều tra vụ án nhưng sau khi có đơn của gia đình Duy, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã rút hồ sơ để điều tra. Điều tra viên của vụ án cho biết thêm, trong hồ sơ thể hiện đầy đủ biên bản khám nghiệm hiện trường và tử thi. Theo đó, Duy chết vì chấn thương sọ não, nứt sọ, phù não…

Qua điều tra, các nhân chứng là ba người bạn của Duy (một người đi chung xe và hai người đi xe khác) đều khai có xe CSGT đuổi theo Duy. Sau đó Duy bị một CSTT dùng gậy đánh thẳng vào ngực. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định tối hôm xảy ra vụ việc thì CSGT phối hợp với CSTT tuần tra chống đua xe trái phép. Kết quả điều tra xác định trong số 11 mô tô đặc chủng ra quân hôm đó thì có sáu xe do CSGT cầm lái chở CSTT ngồi sau. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tất cả xe đều đi tuần trên đường Ba Tháng Hai và đến khu vực có tụ tập chuẩn bị đua xe (trùng khớp về thời gian, địa điểm theo lời khai của các bạn Duy - NV). Lúc này, CSGT hụ còi và các xe máy bỏ chạy. PC45 cũng xác định có hai xe đặc chủng do CSGT cầm lái chở CSTT chạy về hướng đường Lê Hồng Phong (là lộ trình Duy bỏ chạy rồi gặp nạn - NV).

Tuy vậy, PC45 làm việc với các CSGT, CSTT thì không ai thừa nhận đã truy đuổi rồi đánh Duy. Tương tự, các CSGT, CSTT đi trên hai xe theo đường mà Duy bỏ chạy cũng tường trình lúc ấy họ đang trên đường về cơ quan nghỉ ngơi chứ không phải truy đuổi người vi phạm. Mặt khác, các nhân chứng đều không nhận dạng được biển số xe và diện mạo CSGT đã truy đuổi hôm đó.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Doãn Hồng - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết quá trình điều tra có cơ sở xác định đây là vụ án làm chết người trong khi thi hành công vụ theo Điều 97 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, PC45 đã ra quyết định khởi tố vụ án nhưng đến nay vẫn chưa xác định được ai là người dùng gậy đánh khiến Duy mất tay lái rồi tông vào trụ điện nên chưa khởi tố bị can. “Vụ án đã được gia hạn điều tra một lần và đến nay cũng hết hạn. Do đó PC45 ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Khi nào có cơ sở sẽ phục hồi vụ án để điều tra” - Đại tá Hồng nói.

Hoàn cảnh gia đình Duy rất khó khăn. Cha mẹ Duy đều đã chết, để lại Duy cùng hai chị em gái khác ở với bà nội (bà Thái Thị Phấn). Hằng ngày bà Phấn gói bánh ít mang bán gần nhà để mưu sinh. Cách đây vài ngày, chị của Duy phần vì bệnh và phần vì sốc trước cái chết của em trai cũng đã chết. Hơn một năm qua, lúc nào bà Phấn cũng mong muốn xác định được người đã truy đuổi dẫn tới tai nạn cho cháu nội.