Bị bắt chưa đầy tháng đã “tái xuất giang hồ”

Theo N.TRIỀU (TTO)



Cách đây chưa đầy một tháng, chiếc xe này đã bị đội 2 Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.HCM (PC49) bắt quả tang khi đang xả chất thải hầm cầu không đúng nơi quy định trên đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh).Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận chiếc xe này hoạt động dịch vụ rút hầm cầu nhưng không đăng ký với cơ quan chức năng và cũng không có hợp đồng giao chất thải cho đơn vị có chức năng xử lý.Sau khi lập biên bản, ngay trong đêm PC49 đã bàn giao hồ sơ, phương tiện vi phạm cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Q.Bình Thạnh xử lý. Không hiểu thế nào mà xe này lại ung dung “tái xuất giang hồ”!