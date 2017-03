Bị bắt đánh bạc, con bạc “chạy án”?

Đây là sòng bạc di động vùng giáp ranh khu vực Dĩ An (Bình Dương), Thủ Đức (TP.HCM) do các đối tượng cộm cán tổ chức, mức độ ăn thua lớn. Khi thấy lực lượng công an, hàng chục con bạc đã bỏ chạy tán loạn. Qua sàng lọc đối tượng, Công an phường Bình Chiểu đã chuyển hồ sơ tám người có hành vi tham gia đánh bạc đến cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức xem xét khởi tố vụ án. Sau đó, tám người này được thả về vì chưa đến mức độ xử lý hình sự.

Sau khi tám con bạc được thả về, xuất hiện dư luận mỗi con bạc đã “chạy” 40 triệu đồng/người để được thả.

Theo ông Lại Văn Mỵ, Trưởng Công an phường Bình Chiểu, không có chuyện công an phường nhận tiền “chạy án” của những người đánh bạc. “Có thể sòng bạc này bị công an dẹp nên bịa chuyện vu khống, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh, làm rõ”.

VÕ BÁ