Bị bắt giữ, phạt hành chính vì tặng báo?

Hôm qua (26-7), liên quan đến vụ cháu Nguyễn Hà Việt Anh, 14 tháng tuổi chết tại Trường Mầm non Tuổi Ngọc 4 ở xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai (Pháp Luật TP.HCM đưa tin ngày 26-7), một người nhà của cháu đã bị Công an xã Hóa An bắt giữ khi đang phát những bài báo cho các phụ huynh trong trường.

Tặng báo kèm tờ giấy kể chuyện…

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 4-11-2009, anh Việt đưa con trai đến gửi ở trường thì đến trưa anh nhận tin cháu “có việc”. Anh vào trạm y tế xã thì thấy cháu tím tái, hai lỗ mũi chảy nước màu vàng. Gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu nhưng sáu ngày sau, cháu chết. Kết quả giám định pháp y kết luận cháu bé bị chấn thương sọ não, dập não, tổn thương do vật tày tác động… Nhà trường và cô giáo phụ trách giải thích cho gia đình là “Tự nhiên thấy cháu bị như vậy (!?)”. Công an TP Biên Hòa đã đề nghị khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với cô giáo tội vô ý làm chết người do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp nhưng VKS TP Biên Hòa không phê chuẩn…

Theo anh Nguyễn Văn Việt (cha của bé Việt Anh), khi biết báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài liên quan đến cái chết của con mình, anh Việt đã đến sạp báo mua gần 100 tờ. Khoảng 6 giờ sáng 26-7, lúc phụ huynh đưa con em đến trường, anh Việt cùng anh trai là Nguyễn Quang Tuyến đứng ở ngoài cổng trường phát cho nhiều người cùng đọc. Kèm theo mỗi tờ báo là một tờ giấy A4 hai mặt chữ do anh đánh máy với nội dung kể lại diễn biến cái chết của con trai và quá trình xử lý của các cơ quan chức năng. Tờ giấy cũng nói về sự thiếu trách nhiệm của trường như không hỏi han, bù đắp vật chất gì cho gia đình anh. “Vừa phát anh em chúng tôi vừa nói: Mời các anh chị xem bài báo về gia đình tôi”. Theo anh Việt, anh tặng báo và ai muốn đọc thì lấy chứ không hề chửi mắng hoặc ép uổng ai cả, cũng chẳng chửi bới gì nhà trường.

Trường Mầm non Tuổi Ngọc 4, nơi bé Việt Anh được gửi học và “bỗng” tím tái, dẫn đến chết tại bệnh viện. Ảnh: PT

“Khi thấy tôi và anh trai phát báo, một người trong Trường Mầm non Tuổi Ngọc 4 chạy ra nói là không được làm như vậy, nếu không sẽ báo công an. Khoảng 20 phút sau, ba công an viên của ấp xuất hiện, còng tay chúng tôi nhưng tôi hoảng, vùng chạy, còn anh Tuyến bị hai người khóa tay, đưa lên xe máy và áp giải về trụ sở công an xã” - anh Việt nói.

Gây rối trật tự công cộng?

Anh Tuyến cho biết: Tại Công an xã Hóa An, TP Biên Hòa, công an buộc anh viết tường trình, lấy lời khai và bảo anh ký tên vào. Sau đó công an đã lập biên bản xử phạt hành chính anh Tuyến vì cho rằng anh đã có hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Công an xã giải thích với anh Tuyến: Hành vi đứng ngoài cổng trường phát báo và tờ giấy nói trên của hai anh em anh là vi phạm pháp luật. Ai thích đọc báo thì để tự người ta mua chứ không việc gì phải phát. Về tờ giấy liệt kê lại sự việc cháu Việt Anh, công an xã giải thích: Đây là chuyện của cha đứa bé, anh Tuyến không có quyền dính vào... “Công an xã Hóa An còn cho rằng nội dung trong tờ giấy ghi: “… Vậy xin hỏi các bậc phụ huynh có thực sự an tâm khi giao mạng sống, sức khỏe của con chúng ta cho trường Tuổi Ngọc 4 trông coi hay không” là ảnh hưởng đến hoạt động của trường mầm non” - anh Tuyến kể.

“Công an xã làm biên bản tịch thu 26 tờ giấy và trả lại 25 tờ báo Pháp Luật TP.HCM. Đến khoảng 10 giờ 30 thì công an xã cho tôi về. Họ giao cho tôi tờ giấy hẹn với nội dung là yêu cầu tôi phải có mặt lúc 9 giờ sáng 28-7 để nộp phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ” - anh Tuyến nói.

Xã chỉ qua, thành phố chỉ lại

Chiều cùng ngày, phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã tìm gặp lãnh đạo Công an xã Hóa An để tìm hiểu sự việc nhưng Trưởng Công an xã Hóa An Chu Đức Kiên đã từ chối cung cấp thông tin với lý do chưa có ý kiến của lãnh đạo cấp trên. Theo ông Kiên, ngay sau khi xảy ra sự việc, ông đã báo cáo cho lãnh đạo Công an TP Biên Hòa nên ông không thể cung cấp thông tin cho báo chí. “Phải được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo, tôi mới cung cấp thông tin” - ông Kiên nói.

Tìm đến Công an TP Biên Hòa để tìm hiểu sự việc thì Công an TP Biên Hòa lại chỉ về xã vì lý do “chưa được báo cáo”. Theo lãnh đạo Công an TP, về hồ sơ vụ án thì công an đang thụ lý nhưng điều tra viên trực tiếp làm đang bị tai nạn giao thông. Còn sự việc liên quan đến chuyện người nhà anh Việt bị bắt vì phát báo và giấy ở cổng trường thì Công an TP Biên Hòa chưa nghe nói gì nên không thể có ý kiến. “Cứ về xã liên hệ” - Công an TP Biên Hòa giải thích.

Pháp luật không cấm Luật pháp không cấm người dân tặng báo cũng như liệt kê lại sự việc có thật nếu nội dung không mang tính phản động, bôi nhọ danh dự cá nhân hay tập thể nào. Công an muốn phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng phải chứng minh được họ đã tụ họp đông người, chửi bới, la lối, gây náo loạn… Chưa hết, khi hai anh em họ đang phát thì công an xông tới túm tay, theo phản xạ họ vùng vẫy, bỏ chạy sao gọi là chống người thi hành công vụ? Luật sư CAO MINH TRIẾT, Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang Phải xét nguyên nhân sâu xa Gia đình nạn nhân bức xúc vì cái chết của cháu bé chưa được làm sáng tỏ nên mới hành động như vậy. Mục đích của hành vi phát báo là muốn dư luận tham gia lên tiếng giùm mình mà thôi. Cạnh đó, khi phát báo họ đâu có hành vi chửi bới, nguyền rủa nhà trường hay tụ tập, đập phá gây mất trật tự gì mà xử phạt hành chính họ? Khi họ làm một việc không bị pháp luât cấm lại bị công an ập đến bắt, họ bỏ chạy và không quay lại dùng vũ lực trả thù thì không thể gọi là chống người thi hành công vụ… Kiểm sát viên cao cấp VÕ VĂN THÊM, VKSND Tối cao tại TP.HCM

