Bị bắt vì bán sim, thẻ cào ĐTDĐ cho phạm nhân

Nguyễn Văn Hạnh là chiến sĩ nghĩa vụ công an, quân hàm binh nhất, được phân công quản lý can phạm, phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.

Từ tháng 3-2012, Hạnh đã mua một số sim, thẻ cào ĐTDĐ rồi bán cho can phạm, phạm nhân trong trại tạm giam sử dụng. Hạnh đề nghị người nhà của phạm nhân, can phạm chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình với số tiền gấp 2-3 lần giá mua sim, thẻ cào ngoài thị trường.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra.

Theo Y. Thanh (NLĐO)