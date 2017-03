Bị bắt vì đòi nợ

Những vết thương là tự… cấu, véo? Theo Thượng tá Phạm Mưng, Trưởng Công an huyện Nam Giang, không có chuyện công an đánh đập anh Cảnh khi lấy lời khai. Những vết thương (phóng viên cung cấp ảnh) là do anh Cảnh và người nhà tự cấu, véo gây ra, công an không biết. (Tuy nhiên, ông Mưng không giải thích là từ khi bắt giữ anh Cảnh, gia đình gặp anh lúc nào để “cấu, véo”, gây thương tích cho anh!) Khi được hỏi tiếp là tại sao Công an huyện Nam Giang bắt giữ người theo đơn tố cáo của một bên, không tìm hiểu bên thứ hai thì ông Mưng lại khua tay bảo không trả lời và yêu cầu chuyển chủ đề khác.