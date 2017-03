Bị bắt vì không biết số điện thoại

Khi công an mời về trụ sở, Chung “cương”: đi tìm nhà người quen, chẳng làm gì sao lại mời về công an? Thiên bất dung gian, ngay lúc này hai chiếc điện thoại trong cốp xe của Chung liên tục réo nên công an kiểm tra, “xin” số thuê bao của hai điện thoại, Chung ấp úng. Sau đó, Chung khai nhận đã cạy cửa các phòng trọ trộm tài sản, trong đó có hai chiếc điện thoại.

HC